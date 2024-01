“Grande Fratello”, battibecco tra Paolo e Alfonso: il conduttore asfalta il concorrente

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello un nuovo faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Le due donne sono tronate a scontrarsi e puntarsi il dito, con la prima che accusa la ragazza di usare un linguaggio poco consono e pensare solo a se stessa, mentre la ex di Mirko ha accusato l’attrice di giocare con i sentimenti delle persone. Dopo un lungo blocco dedicato a queste due regine, il programma è proseguito con la scoperta dei primi nomi dei salvi e una sorpresa a Federico che ha potuto incontrare il padre. Nel corso della serata un battibecco tra Alfonso e Paolo ha scatenato quest’ultimo. Vediamo perché.

Il battibecco tra Paolo e Alfonso

Dopo aver parlato della guerra tra Beatrice e Perla, si passa alla sorpresa per Federico ed il programma segue il suo corso. Ad interrompere gli schemi però è Paolo Masella, che attacca il GF e Alfonso Signorini lamentandosi di non riuscire mai a dire la sua e di essere sempre messo da parte. Il macellaio vorrebbe dire la sua sulle due regine della casa, ma il padrone di casa lo stoppa, innescando una sceneggiata da parte di Masella. (continua dopo la foto)

“Posso dire due cose riguardo due argomenti che abbiamo appena discusso?”, chiede Paolo. Signorini allora non capisce bene e risponde: “Sei un po’ fuori tempo Paolo”. Paolo allora sbotta: “Non mi fai parlare Alfonso, è un’ora che cerco…”. Signorini a questo punto risponde a tono e dice: “Non è che non ti faccio parlare, il problema è che parlano troppo gli altri”.”Sono tre settimane che non mi fai parlare” prosegue Masella, ma Signorini lo asfalta “Arriverà anche il tuo turno. Non mi risulta che ti abbia mai tolto la parola, ora abbiamo cambiato discorso“. La reazione del conduttore è molto apprezzata dai social che considerano Paolo particolarmente pesante con i suoi discorsi. (continua dopo il video)

Ogni programma ha dei tempi da rispettare, soprattutto quando ci sono numerosi argomenti da affrontare. È anche importante farsi notare, certo, ma bisogna stare attenti al quando e sicuramente a quello che si dice. Purtroppo Paolo sembra non aver ancora imparato questa lezione, poiché raramente riesce a esprimere le sue opinioni nei momenti opportuni.