“Amici”, Luk3 entra nella scuola ed è bufera: “Vergognati”

“Amici di Maria De Filippi”, l’ingresso nel talent di Luk3, nome d’arte di Luca Pasquariello, ha sollevato numerose polemiche a causa di un video pubblicato dal giovane tempo fa. Il contenuto del video ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, generando discussioni accese riguardo al passato del giovanissimo cantante. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Amici 24”, Luk3 entra nel cast di allievi: è bufera

“Amici 24” è appena iniziato e le polemiche sugli allievi sembrano già infuocarsi. La prima puntata è andata in onda ieri, domenica 29 su Canale 5 e la padrona di casa, Maria De Filippi, ha dato il benvenuto ai telespettatori per un nuovo anno da passare in compagnia degli allievi tra i banchi della Scuola per Talenti. Tuttavia, proprio uno di loro sta facendo discutere.

Dopo le controversie che hanno coinvolto Diego Lazzari, ora è Luk3 (il vero nome è Luca Pasquariello) a suscitare dibattito tra i telespettatori della scuola più seguita della televisione italiana. Durante la prima puntata il cantante ha fatto breccia nel cuore di due prof: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e ora dovrà decidere a chi affidare il tuo talento in erba. Ma vediamo intanto chi è Luk3 e qual è la causa che ha scatenato la controversia. (Continua a leggere dopo la foto…)

Chi è Luk3:da Tiktok alla radio

Nato a Marcianise, in Campania, il 3 marzo 2007, Luk3 è molto popolare tra la generazione Z. La sua fama è attribuita non solo ad alcune canzoni, ma anche alla sua presenza sui social e in radio. Pasquariello conta infatti circa 500 mila follower su Instagram e TikTok. Su Spotify, ha più di 70.800 ascoltatori mensili. Tra i brani più noti ci sono “Tutta Rosa” e “Alice”. Oltre a essere un cantante, è anche un tiktoker e membro della HouseGram, ovvero la “casa” composta da creator dei social.

Inoltre, Luk3 lavora anche a RDS, precisamente a RDS Next, ovvero una radio dedicata ai talenti delle generazioni più giovani. Un curriculum invidiabile per un ragazzo così giovane, ma già indirizzato sulla strada del successo. Tuttavia, la sua carriera deve già misurarsi con i primi impicci della fama. Nelle scorse ore è emerso infatti un video di una vecchia che tira in ballo un altro personaggio noto del panorama musicale italiano, più precisamente una ex allieva di “Amici” che ora sta avendo molto successo.

