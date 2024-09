“Grande Fratello”, Enzo Paolo Turchi in lacrime: il triste annuncio sulla figlia – Enzo Paolo Turchi sta vivendo un momento di profonda crisi nella casa del Grande Fratello. Il coreografo ha spiegato agli altri inquilini di avvertire la mancanza della moglie Carmen Russo e della figlia Maria. In lacrime il 75enne ha confidato a Clarissa Burt di sentirsi in colpa. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Enzo Paolo Turchi in lacrime: il triste annuncio sulla figlia

Giorni difficili per Enzo Paolo Turchi al “Grande Fratello”. Il noto coreografo ha raccontato di avere nostalgia della moglie Carmen Russo e della figlia Maria. A Clarissa Burt, piangendo, il concorrente ha detto di sentirsi in colpa, perché, partecipando al reality show di Canale 5, sente di avere la sensazione di togliere momenti preziosi alla sua adorata ragazzina. (continua a leggere dopo le foto)

Enzo Paolo Turchi scoppia in lacrime al “Grande Fratello”

Nella Casa più spiata di Italia Enzo Paolo Turchi si è confidato con Clarissa Burt: “Personalmente sono in crisi. Una parte di me, quella artistica, sta bene qua. Mi piace, mi diverto. Ma dopo la puntata mi manca molto la famiglia”. Poi, è scoppiato a piangere: “Ho una figlia e sono vecchio. Questo mi tortura. Ogni minuto che io non sto con mia figlia mi sento in colpa”.

