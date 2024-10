Selvaggia Lucarelli, botta e risposta durissimo con la mamma di Fedez: cosa succede

Da dopo la separazione con Chiara Ferragni, Fedez sembra non trovare pace. In questi giorni è stato protagonista di un dissing con Tony Effe, che si è chiuso con la canzone del rapper milanese Allucinazione collettiva. Ora Fedez è di nuovo al centro del gossip perchè la Procura di Milano ha decimato le curve ultras di Inter e Milan e sono stati arrestati la sua guardia del corpo, Christiann Rosiello, e l’amico Luca Lucci, detto il Toro. Su questa storia è intervenuta Selvaggia Lucarelli, la quale ha avuto un duro botta e risposta con Tatiana, la mamma di Federico Lucia. (Continua a leggere dopo le foto)

Scontro tra Selvaggia Lucarellie la mamma di Fedez: i fatti

Scontro tra Selvaggia Lucarellie la mamma di Fedez: i fatti. Due giorni prima Fedeaz tagliava il nastro per restituire ai cittadini, in particolare piccoli pazienti oncologici, un bene confiscato alla criminalità a Roma, due giorni dopo il suo nome è saltato fuori perché nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano che ha decimato le curve ultras di Inter e Milan sono stati arrestati la sua guardia del corpo, Christiann Rosiello, e l’amico Luca Lucci, detto il Toro. Fedez non è in alcun modo coinvolto nelle operazioni, ma l’amicizia con queste figure non ha potuto che trasformare un semplice fatto di cronaca in qualcosa di mediatico. L’argomento è stato trattato anche da Selvaggia Lucarelli, la quale non perde occasione per attaccare il famoso rapper milanese. Questa volta la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle si è ritrovata a scontrarsi non direttamente con Fedez, ma bensì con sua madre Tatiana.

