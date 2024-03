“Grande Fratello”, Beatrice rompe il silenzio su Perla dopo la finale

Ieri sera, 25 Marzo 2024, è andata in onda la puntata finale del Grande Fratello 2023. A sorpresa la vittoria è andata a Perla, lasciando i fan dell’attrice Beatrice Luzzi profondamente delusi. In molti si sono scagliati contro la trasmissione e la ragazza anche sui social. Finalmente, Beatrice Luzzi ha rotto il silenzio post finale e ha deciso di dire la sua sulla vittoria di Perla. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Beatrice parla di Perla dopo la finale

Il Grande Fratello è finito con la vittoria di Perla Vatiero. Seconda Beatrice Luzzi, data per favorita sin dall’inizio. In tanti puntavano sull’attrice, protagonista molto amata e discussa della casa, ma alla fine ha avuto la meglio il volto di Temptation Island. Anche per Alfonso Signorini è stato “un risultato clamoroso”. “Grazie a tutti, non ci credo”, queste sono state le prime parole di Perla subito dopo la sua proclamazione come vincitrice del Grande Fratello 2023. Sui canali social del reality di Canale 5, anche Beatrice ha avuto modo di commentare la mancata vittoria.

