Il Grande Fratello è finito e ha chiuso la porta rossa, almeno per qualche mese. Perla Vatiero ha sbaragliato e vinto questa edizione, battendo anche la regina indiscussa Beatrice Luzzi, arrivata seconda. Ieri sera la diretta del reality condotto da Alfonso Signorini si è conclusa con grandi festeggiamenti, ma non sono mancate le polemiche su chi si aspettava un risultato diverso. Dopo la diretta Marco Maddaloni e Ciro Petrone con una live Instagram, hanno commentato la vittoria della ragazza e posto chiarimenti su alcune frasi pronunciate qualche giorno fa dal judoka.

La vittoria di Perla

Beatrice Luzzi è stata la concorrente più discussa all’interno della casa, ma sicuramente la più amata dal pubblico a casa. Non abbastanza però, per battere Perla. Fatta eccezione per pochi, tutti gli ex inquilini facevano il tifo per la ragazza di Mirko. Tra questi anche Marco Maddaloni e Ciro Petrone che hanno stretto un forte legame con la coppia dei Perletti. Alla fine della diretta, come molti dei presenti, l’attore e lo sportivo hanno avviato una live Instagram subito dopo la proclamazione della Vatiero riportando frasi criptiche e ringraziando chi ha votato per la ragazza. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)