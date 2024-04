“Forum”, terribile aggressione in studio: si sono alzati le mani – Durante la puntata di ieri, martedì 9 aprile 2024, di “Forum”, il fortunato programma Mediaset, si è arrivati alle mani. In studio, da Barbara Palombelli, si è verificata una vera aggressione. Necessario l’intervento degli opinionisti e degli operatori del format per sedare la rissa. (continua a leggere dopo le foto)

“Forum”, aggressione in studio: i due sono arrivati alle mani

Negli anni “Forum” ci ha abituati a dibattiti accesi, quanto successo nell’ultima puntata è qualcosa di più. Tra due partecipanti si è arrivati alle mani. Tensione alle stelle nella puntata del 9 aprile, quando il giovane Julian è entrato in studio. L’uomo si è diretto subito verso Francesco per aggredirlo, a causa di alcune incomprensioni familiari. (continua a leggere dopo le foto)

“Forum”, terribile aggressione in studio: il video

Luisa era arrivata al programma di Barbara Palombelli per chiedere al marito Francesco sostegno economico per il figlio Julian. Julian e Clara, figli di Luisa, per un periodo erano stati affidati al padre, il primo marito della donna, che vive in Sudamerica. Luisa, infatti, abusava di alcol e droghe.

