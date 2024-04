La 17esima edizione del Grande Fratello è stata conquistata da Perla Vatiero. Arrivata in casa a metà percorso ha conquistato il pubblico con la sua tenacia, ma è diventata la preferita soprattutto per la sua tormentata storia con Mirko Brunetti. Perla è stata capace di battere la favorita, Beatrice Luzzi. Per quest’ultima la vittoria non è arrivata, ma qualcos’altro si. Ecco la proposta per l’attrice.

Beatrice Luzzi, ecco dove la vedremo in Tv

Chi per un pregio, chi per un difetto. Chi per un motivo, chi per un altro, tutti i concorrenti del Grande Fratello hanno avuto modo di farsi conoscere e usare il reality come vetrina per un futuro in TV. Eppure dalla carrellata di gente che è entrata e uscita dalla casa, solo una sembra aver ricevuto proposte televisive e si tratta proprio di lei, Beatrice Luzzi. Famosa soprattuto per essere stata una delle protagoniste della soap di Canale 5, Vivere dal 1999 al 2008, stando a quanto si legge su alcuni contenuti condivisi su Instagram da Amedeo Venza, più di una produzione televisiva avrebbe contattato la Luzzi per averla nel cast. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)