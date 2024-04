“Verissimo”, sorpresa choc per Mirko e Perla

Domenica 31 marzo 2024, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo alla quale hanno partecipato Perla e Mirko. La coppia ha tenuto con il fiato sospeso i fan del Grande Fratello dall’inizio del programma. I due hanno fatto sognare il pubblico con un lunghissimo bacio durante la finale del reality e ora appaiono insieme mano nella mano, in un’intervista nello studio di Silvia Toffanin. La conduttrice ha sorpreso i suoi ospiti con l’ingresso in studio di un altro ospite. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Perla e Mirko, la loro esperienza al “Grande Fratello”

“Grazie a queste esperienze, staccandoci totalmente, siamo cresciuti e abbiamo capito ancora di più quanto ci amiamo“, ha detto Perla a proposito del fidanzato. I due hanno vissuto mesi difficili: prima la separazione a Temptation Island, poi si sono nuovamente incontrati al Grande Fratello, dove è risbocciato l’amore. Perla però va avanti con i piedi di piombo e ha ammesso che al momento non ha intenzione di iniziare una convivenza. Prima infatti, dovranno chiarire alcune cose che sono successe, ma l’amore c’è da parte di entrambi. (Continua dopo le foto)

“Verissimo”, arriva Greta durante l’intervista a Perla e Mirko

Ad un certo punto dell’intervista, Silvia Toffanin ha chiamato un nuovo ospite. Ha fatto il suo ingresso in studio niente poco di meno che Greta, la ex di Mirko conosciuta a Temptation Island. Dopo il reality Mirko ha subito intrapreso una storia con la tentatrice e i due sono stati insieme qualche mese finché Greta non si è accorta che forse il suo fidanzato provava ancora qualcosa per Perla. I tre si sono ritrovati al Grande Fratello. Come si è evoluta la situazione?

