Fabio Fazio e Giorgia, la proposta in diretta spiazza: la reazione di lei – Giorgia è stata ospite di Che tempo che fa nella puntata trasmessa ieri, domenica 27 ottobre 2024. La cantante si è concessa una piacevole chiacchierata con Fabio Fazio, che le ha fatto ripercorrere tutta la sua carriera. Il conduttore, ad un certo punto, le ha confidato un suo desiderio.

Nel corso della puntata di Che tempo che fa trasmessa ieri, domenica 27 ottobre 2024, Fabio Fazio si è complimentato con Giorgia per il modo in cui sta portando avanti la conduzione di X Factor. Per l'artista è infatti la prima volta in cui si cimenta nel ruolo di conduttrice, fatta eccezione per il festival di Sanremo, in cui l'abbiamo vista al fianco di Amadeus.

Proprio mentre si parlava di "X Factor", Fabio Fazio ha ammesso un suo desiderio: "A me piacerebbe tantissimo fare un programma insieme, tantissimo, te lo giuro". Una confessione in diretta, che ha spiazzato Giorgia, che con ironia ha replicato: "L'hai detto eh". Insomma, lei l'ha preso alla lettera e chissà se resterà solo una semplice battuta o diverrà un progetto concreto. L'artista ha precisato poi che non potrebbe mai fare il giudice di un talent: "Non sono capace a fare il giudice, vado troppo in empatia, mi dispiace. È proprio un limite mio di carattere". In merito ai cantanti che si sono presentati al talent show, Giorgia ha detto: "Quello che mi stupisce ogni volta è che ci sono tanti artisti giovani che vengono e sono spigliati, molto determinati e davvero consapevoli dei loro strumenti. È incredibile".

