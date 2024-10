“Pomeriggio 5”, Myrta Merlino sostituita dalla collega: cosa succede

Oggi, venerdì 25 ottobre, Myrta Merlino sarà assente da Pomeriggio 5 e verrà sostituita. Lo ha annunciato lei stessa alla fine della scorsa puntata. A condurre il contenitore di Canale 5 tornerà Simona Branchetti, giornalista che ha condotto il programma durante la pausa estiva.

Myrta Merlino sostituita dalla collega

Nella puntata di ieri, 24 ottobre di Pomeriggio 5 dopo aver dato spazio allo scoop lanciato dal settimanale Gente riguardante un presunto tradimento di Francesco Totti con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, Myrta Merlino ha colto l’occasione per fare un annuncio sorprendente al suo pubblico. Ha rivelato che oggi non ci sarebbe stata lei alla conduzione del programma a causa di un “impegno personale“. Al suo posto Simona Branchetti, altra nota giornalista di Canale 5. La Merlino per l’occasione ha ricordato come già nell’estate precedente Branchetti l’avesse brillantemente sostituita e non ha mancato di esprimere il suo ringraziamento per la disponibilità mostrata dalla collega.(continua dopo la foto)

Myrta Merlino assente oggi 25 ottobre

“Ci vediamo come sempre lunedì, buon weekend a tutti voi. Mi mancherete”, ha detto ai telespettatori Myrta in chiusura del programma ieri. Riguardo alle motivazioni della sua assenza ha precisato: “Amici miei domani non ci sarò per un impegno personale”.

Dal 25 al 27 ottobre nelle aule della Sorbonne University e la Anwar Gargash Diplomatic Academy torna la decima edizione del “Change the World Model United Nations Emirates” (CWMUN), organizzato da Associazione Diplomatici. Al centro dell’evento ci saranno i giovani: più di 1000 studenti provenienti da oltre 150 paesi, riuniti con l’obiettivo di avere voce in capitolo su temi di grande rilevanza internazionale. E il focus sarà sulle energie rinnovabili, main topic di quest’edizione: “Renewable energy diplomacy: a sustainable path to a global future” vuole porre l’accento sulle scelte diplomatiche legate alle energie sostenibili.

Saranno presenti anche la giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5 Myrta Merlino, la tuffatrice campionessa del mondo Tania Cagnotto, i Cavalieri del Lavoro della Repubblica italiana Chiara Boni e Fabrizio Rindi, il presidente dell’International Board di Associazione Diplomatici ed ex Direttore de Il Sole 24 Ore Salvatore Carrubba, la giornalista e conduttrice Maria Latella e il sindaco di Catania Enrico Tarantino.

