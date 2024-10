Del Debbio, lite con l’ospite in diretta: “Una sonora c***”

Dritto e Rovescio è il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4 dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Servizi ed ospiti in studio contribuiscono ad arricchire il programma. Alla guida della trasmissione c’è Paolo del Debbio, il quale nel corso dell’ultima puntata andata in onda ha avuto uno scontro molto acceso con un ospite. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Del Debbio, lite con l’ospite in diretta a “Dritto e Rovescio”

Tra i temi trattati nel corso dell’ultima puntata andata in onda il 24 Ottobre 2024 di Dritto e Rovescio, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbi, si è parlato dell’uccisione dell’immigrato del Mali avvenuta alla stazione di Verona. Una vicenda che sta facendo molto discutere, soprattutto dopo che Matteo Salvini ha commentato il tutto con queste parole: “Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere”. Qualcuno incolpa l’agente della polizia ferroviaria per aver sparato il colpo contro l’uomo che lo aveva aggredito brandendo un coltello. Durante la diretta di Dritto e Rovescio il delicato tema ha scaldato gli animi ed è andato in scena un accesissimo confronto tra Paolo Del Debbio e un uomo in collegamento proprio da Verona.

