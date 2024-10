Totti e il flirt con Jacobelli, interviene I’ex Ilary Blasi. Dopo gli ultimi rumors che vedrebbero l’ex Capitano della Roma coinvolto in una (presunta) liaison con la conduttrice sportiva Marialuisa Jacobelli, arriva anche la reazione clamorosa di Ilary. (Continua a leggere dopo la foto…)

Totti, nuovo flirt?

Il rumor sta rimbalzando su tutte le pagine estate di gossip facendo impazzire gli appassionati delle faccende di cronaca rosa italiana. La rottura definitiva tra la coppia storica Totti-Ilary, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nel quale sia il calciatore che la conduttrice stanno cercando di guardare avanti verso nuove svolte sentimentali.

Ora, la ex velina ha ritrovato la felicità tra le braccia di Bastian Muller mentre Totti è apparso impegnato in una nuova relazione, e convivenza, con Noemi Bocchi. Tuttavia, gli obbiettivi dei paparazzi sono sempre pronti così come gli esperti di gossip, che non abbassano mai la guardia. Proprio nelle ultime ore, infatti, sarebbero emersi alcuni elementi (degli scatti fotografici) a supporto di un nuovo rumor.(Continua a leggere dopo la foto…)

Totti e Jacobelli, le foto della pizzicata scatenano il gossip

Il gossip era stato iniziato da un sempre informatissimo Fabrizio Corona, il quale aveva alluso ad una presunta liaison tra Francesco Totti e una nota showgirl. La rivista Gente ha poi pubblicato alcune foto che mostrano Totti e Maria Luisa Jacobelli mentre entrano e, dopo circa un’ora, escono da un hotel romano.

La pizzicata che dà immediatamente il via alla voce sul presunto flirt tra i due. Secondo quanto riporta Fanpage, al telefono del settimanale, la conduttrice sportiva avrebbe ammesso la relazione con l’ex calciatore giallorosso. Tuttavia né quest’ultimo, né Noemi Bocchi avrebbero commentato. Nell’attesa di una conferma o una smentita dai diretti interessati, che ormai stanno insieme da 3 anni, è arrivata quella che appare a tutti gli effetti una frecciatina di Ilary Blasi.



Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva