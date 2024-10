Totti e Noemi, lo scatto al ristorante non mente: cosa succede tra loro

Le foto pubblicate da Gente che mostrano Francesco Totti mentre esce da un hotel con la giornalista 32enne Marialuisa Jacobelli hanno scatenato un putiferio. Soprattutto dopo che le parole di lei sembrano confermare il flirt tra i due. Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno ancora insieme? Pare di sì. I due sono volati a Miami. In serata, Noemi Bocchi ha condiviso uno scatto di un ristorante. Cosa sta succedendo tra i due? (Continua dopo le foto)

Totti e Noemi volano a Miami

Volti scuri e valige alla mano. Così Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono recati nella giornata di ieri, giovedì 24 ottobre 2024, all’Aeroporto di Fiumicino per partire per Miami. La coppia è volata all’estero dopo i gossip degli ultimi giorni sul Capitano. Il diretto interessato ha preferito non commentare. La Jacobelli però ha confermato il flirt. Noemi, dopo l’indiscrezione, ha cancellato le storie in evidenza con Francesco e ha limitato i commenti sul suo account dopo che è diventata facile bersaglio di alcuni hater. (Continua dopo le foto)

Totti e Noemi a Miami, la foto condivisa dalla Bocchi sui social

Cosa sta succedendo tra i due? Nonostante il putiferio mediatico, i due sono partiti comunque per una vacanza a Miami, per trascorrere qualche giorno di relax e partecipare ad un torneo di padel insieme. Secondo gli ultimi rumors, il biglietto per volare oltreoceano lo avrebbero già acquistato da tempo. Che sia un modo per superare la crisi? Forse, fatto sta che Francesco Totti e Noemi Bocchi non starebbero vivendo un buon momento. Noemi Bocchi, nelle ultime ore, si è limitata a postare in una storia la foto di un ristorante. Ma di Totti non c’è alcuna traccia. Cos’è successo tra loro?

