Eleonora Giorgi, la straziante rivelazione sul nipote: di cosa ha paura

Dieci mesi fa, Eleonora Giorgi ha scoperto di avere un cancro al pancreas. Tre settimane fa, la nota attrice è stata ospite a Verissimo, dove ha spiegato la sua difficile lotta contro il male che l’ha colpita. La donna si è mostrata sorridente come sempre e coraggiosa. Eleonora Giorgi ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Di Più, nella quale ha confessato qual è la sua più grande paura: c’entra il nipote Gabriele. (Continua dopo le foto)

Eleonora Giorgi, la battaglia contro il tumore

Dieci mesi fa, l’attrice ha scoperto la malattia: un tumore al pancreas. Da allora, Eleonora Giorgi ha dovuto affrontare un difficilissimo percorso: prima la chemioterapia, poi un intervento chirurgico. Tre settimane fa, ha raccontato a Verissimo, che le metastasi attorno al pancreas si sono allargate, ma che lei non smette di combattere e di sperare. “La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina che respinge le cure, e così il tumore si è allargato. Sono arrivate delle “sorpresine”, per tre mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente”, ha spiegato ospite in collegamento con lo studio di Silvia Toffanin. L’attrice comunque non ha smesso di lottare. “Manderanno i campioni all’estero, in America. A Houston è stata trovata una chiave d’accesso per il 14 per cento dei malati. Stiamo lottando con tutte le forze”, ha spiegato. (Continua dopo le foto)

Intervistate di recente dal settimanale Di Più, l’attrice ha fatto una commovente confessione. Prima ha parlato di come sta vivendo la malattia oggi. La sua ultima speranza è riposta in uno studio statunitense. “Una clinica americana ha trovato una chiave d’accesso per questo tumore. Non funziona con tutti. Mi hanno spiegato che per me c’è il 14% di possibilità. Adesso i campioni con le mie cellule sono stati mandati negli Stati Uniti e vedremo”, ha rivelato l’attrice, che a Verissimo ha avuto il coraggio di mostrarsi senza capelli. “Mi dicevano che i miei capelli biondi, naturali, erano i più belli del cinema, ma sapete che cosa penso? Sono bella anche così, anzi lo voglio dire a tutte le donne malate, che fanno la chemio: scopritevi come me, non vergogniamoci”, ha detto con grande coraggio. Poi al settimanale ha parlato della sua famiglia: il suo messaggio è toccante.

