“Eurovision”, si mette male per Angelina: cosa sta succedendo

L’Eurovision Song Contest 2024 è la 68ª edizione dell’annuale concorso canoro. Il concorso si svolge presso la Malmö Arena a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024, in seguito alla vittoria di Loreen con Tattoo nell’edizione precedente; è la terza edizione della manifestazione a svolgersi a Malmö, nonché la settima in Svezia. Il concorso è articolato, come dal 2008, in due semifinali e una finale. Im molti già si stanno chiedendo chi vincerà? I bookmakers hanno già la loro previsione e a quanto pare non sembra essere molto buona per Angelina Mango, rappresentante dell’Italia con la sua “La Noia”. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Eurovision”, errore della Rai durante la diretta: cos’è successo

Leggi anche: Angelina Mango, chi è il giovane fidanzato: “Vivono insieme”, ecco dove

Leggi anche: “Amici 23”, Maria ha preso una decisione: cambia tutto in finale

Leggi anche: Maneskin, la notizia mette in allarme i fan: cosa succede

Eurovision, chi vincerà secondo i bookmakers: le previsioni

Domani sera, 11 Maggio 2024, a Malmoe, Angelina Mango tenterà di replicare il successo dei Maneskin. La semifinale di ieri è stata caratterizzata da due episodi in particolare. Numerosi i fischi alla cantante israeliana Eden Golan. Un caso sul quale è intervenuto anche il primo ministro di Israele Netanyahu: ”Stai gareggiando non solo all’Eurovision in modo che ci rende orgogliosi, ma stai gareggiando con successo di fronte a una brutta ondata di antisemitismo e stai resistendo a tutto questo rappresentando lo Stato di Israele con grande onore. Quando ti ‘fischiano’, noi gridiamo ‘evviva’ per te”. C’è stato poi un altro caso creato, stavolta, dalla Rai che ha diffuso i risultati del televoto, una mossa vietata dal regolamento della European Broadcasting Union. La Rai ora rischierebbe una misura disciplinare. Intanto Angelina Mango è in corsa per la vittoria, anche se secondo i bookmakers la corona non verrà indossata dall’Italia.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”