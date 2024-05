L’Eurovision Song Contest 2024 è la 68ª edizione dell’annuale concorso canoro. Il concorso si svolge presso la Malmö Arena a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024, in seguito alla vittoria di Loreen con Tattoo nell’edizione precedente; è la terza edizione della manifestazione a svolgersi a Malmö, nonché la settima in Svezia. Il concorso è articolato, come dal 2008, in due semifinali e una finale. Nel corso della diretta di ieri sera 9 Maggio 2024 la Rai avrebbe commesso un piccolo errore. (Continua a leggere dopo le foto)

“Eurovision”, la Rai mostra i voti dell’Italia: è caos

Ieri sera durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 Angelina Mango ha fatto un figurone, incassando moltissimi complimenti anche da telespettatori stranieri. Eppure sul finale dello show è accaduto qualcosa di impensabile, un grave errore della Rai che ha scatenato una bufera. La gaffe è stata segnalata subito dal sito Blog tv: “Non solo Rai 2 ha erroneamente mostrato i risultati di voto della seconda semifinale, ma li ha pure ripubblicati sul suo profilo social ufficiale. Dovrebbero essere i risultati dei voti inviati dalla sola Italia“. In diretta infatti sono passate le percentuali di voti per i paesi in gara e dopo qualche attimo di confusione gli spettatori hanno capito che erano i voti assegnati dall’Italia. Da quel momento sui social è scoppiato il caos, le immagini hanno fatto il giro del mondo ed è esplosa la polemica.

