Loredana Bertè, il suo staff rompe il silenzio dopo il malore: “Queste le sue condizioni”

Gossip. Loredana Bertè è stata colpita da un malore improvviso che le ha impedito di esibirsi nel concerto in programma al teatro Brancaccio di Roma. Lo staff dell’artista ha rotto il silenzio in merito alle sue condizioni di salute. Scopriamo insieme come sta l’artista e quali sono le novità in merito al suo ricovero in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)

Loredana Bertè, il malore improvviso

Due giorni fa, precisamente lunedì 11 marzo 2024, Loredana Bertè ha riscontrato un problema di salute poco prima del suo concerto al teatro Brancaccio di Roma, durante la seconda tappa del tour partito da Milano. Nonostante l’attesa di oltre 1600 persone, la cantante non è mai apparsa sul palco. Solo nella tarda serata, il suo team ha pubblicato un annuncio sui social media, suscitando preoccupazione tra i fan. (Continua a leggere dopo la foto)

La notizia dopo il malore e il ricovero in ospedale

Loredana Bertè ha attraversato un periodo intenso di lavoro. Inizialmente, si è esibita al festival di Sanremo con la canzone “Pazza”, che ha un significato molto personale per l’artista. Durante la sua partecipazione a Sanremo, ha ricevuto il premio critica intitolato alla memoria di sua sorella Mimì. Tuttavia, il suo più grande desiderio era rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, che si terrà in Svezia quest’anno. Per questo motivo, ha partecipato al concorso canoro “Una voce per San Marino”, sperando di vincere, ma purtroppo si è classificata al secondo posto. La cantante avrebbe dovuto esibirsi al teatro Brancaccio di Roma l’11 marzo 2024, ma i suoi fan sono a venuti a conoscenza delle sue condizioni di salute solo in seguito ad un annuncio pubblicato dal suo staff. “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale, che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve”. (Continua a leggere dopo le foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva