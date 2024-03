Maneskin, la notizia che allarma i fan: cosa succede – Dopo due anni intensi in cui hanno portato la loro musica in giro per il mondo, i Maneskin sono, come dire, spariti. Dopo la vittoria al festival di Sanremo nel 2021 con il potente brano “Zitti e buoni” e il primo posto all’Eurovision, la band ha raggiunto un successo incredibile, calcando i palchi più importanti d’Europa e d’America. Sembra che per il gruppo ora però sia arrivato il momento di una pausa. (continua a leggere dopo le foto)

Maneskin, la notizia mette in allarme i fan: cosa succede

Pare che i Maneskin siano certi di dover abbandonare per un po’ le scene e di prendersi una pausa. Nonostante il gruppo abbia già delle date confermate per alcuni festival durante l’estate del 2024, sembrerebbe che Damiano e i suoi abbiano deciso di non rilasciare nuova musica per un po’ di tempo, poiché impegnati in progetti solisti. Il rumor arriva da «Gossip e Tv», ma anche altri siti online scrivono che il frontman starebbe lavorando al suo primo album da solista, che conterrà collaborazioni con artisti internazionali. Non soltanto lui però… (continua a leggere dopo le foto)

I Maneskin si sciolgono? Cosa bolle in pentola: le recenti dichiarazioni di Damiano

Anche Victoria De Angelis ha annunciato alcune settimane fa un tour come dj, durante il quale suonerà nei club in giro per il mondo. Una notizia che ha messo in allarme i fan che ipotizzano un possibile scioglimento della band. Durante un’ospitata in un podcast americano, Damiano si è mostrato aperto alla possibilità di avere un progetto da solista, così da poter distaccarsi dal gruppo per poi tornare più pronti e forti di prima. E poi lo dicevamo, il giovane romano starebbe già lavorando su un disco da solista, con la partecipazione di artisti famosissimi.

