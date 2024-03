Maneskin, l’annuncio sui social preoccupa i fan: cosa succede

C’è aria di cambiamento per la rock band Maneskin: le indiscrezioni sulla loro separazione, sempre smentite, circolano già da un po’. Più precisamente da quando il frontman e cantante Damiano David si è esibito senza i suoi musicisti. Ma ora, sembra che anche per la bassista Victoria De Angelis sia il momento di brillare come solista.

I Maneskin si sciolgono? cosa succede

Lo scorso dicembre Damiano aveva lasciato trapelare qualche dichiarazione che in grado di allarmare alcuni fan della band. Il cantante aveva fatto sapere che non escludeva un’esperienza da solista e che vedeva lo stesso futuro anche per gli altri componenti del gruppo. «Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista, – aveva detto Damiano – magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli». Qualcuno aveva interpretato le sue parole come frutto di una fase di stasi della band. Per i più allarmisti, le parole del frontman potevano addirittura significare che il progetto della band poteva essere arrivato alla conclusione, nonostante l’enorme successo. Ma vediamo cosa sta succedendo nelle ultime settimane.

Damiano dei Maneskin e la sua esperienza da solista

A febbraio 2024, Damiano David si è esibito come solista durante il Gala di MusiCares Person of the Year. La sua apparizione è stata apprezzatissima e Damiano si è dimostrato un artista capace di solcare il palco anche in una nuova veste, senza il suo gruppo alle spalle. Damiano ha anche fatto uscire un album da solista con collaborazioni con artisti internazionali. Il frontman dei Maneskin è anche stato invitato al Los Angeles Convention Center per omaggiare il 61enne Bon jon Bovi. Ormai l’artista è noto nel panorama statunitense. Dopo la vittoria all’all’Eurovision Song Contest nel 2021, il cantante ha ottenuto tantissimo successo oltre oceano. Ora Damiano è anche in una relazione con una cantante e attrice americana, la star di Disney Channel Dove Cameron. Ma anche per Victoria, la basista dei Maneskin, si stanno aprendo diverse nuove possibilità.

