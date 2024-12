Carlos Henrique Casimiro, conosciuto semplicemente come Casemiro, è uno dei centrocampisti difensivi più completi e vincenti del calcio moderno. Analizziamo la carriera del mediano brasiliano, ripercorrendo le sue tappe fondamentali.

Gli esordi

Casemiro nasce il 23 febbraio 1992 a São José dos Campos, una città non lontana da San Paolo, in Brasile. Cresce in una famiglia modesta e scopre presto il suo amore per il calcio, praticandolo nei campi di periferia come tanti altri giovani brasiliani. A soli 11 anni entra nelle giovanili del São Paulo, uno dei club più prestigiosi del Brasile, che ha lanciato talenti del calibro di Kaká e Cafu. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

HELSINKI, FINLAND – AUGUST 10: Casemiro of Real Madrid reacts during the UEFA Super Cup Final 2022 between Real Madrid CF and Eintracht Frankfurt at Helsinki Olympic Stadium on August 10, 2022 in Helsinki, Finland. (Photo by Tullio Puglia – UEFA/UEFA via Getty Images)

Il suo debutto con la prima squadra del São Paulo avviene nel 2010, e nel giro di poco tempo si afferma come un titolare, contribuendo alla vittoria della Copa Sudamericana nel 2012, il primo grande trofeo della sua carriera.

La sua crescita in patria lo porta a catturare l’attenzione di club europei, e nel gennaio 2013 arriva il trasferimento al Real Madrid, inizialmente in prestito, per quello che sarà l’inizio della sua straordinaria avventura in Europa.

Le grandi vittorie con il Real Madrid

Quando Casemiro approda al Real Madrid, il suo percorso non sembra subito spianato. Dopo un periodo iniziale nella squadra riserve (il Castilla), viene integrato in prima squadra, ma non trova molto spazio. Decide quindi di trasferirsi in prestito al Porto nella stagione 2014-2015, un’esperienza cruciale per il suo sviluppo. In Portogallo gioca con continuità e affina le sue doti difensive, guadagnandosi la fiducia del Real Madrid.

Il ritorno a Madrid nella stagione 2015-2016 segna la svolta definitiva della sua carriera. Sotto la guida di Zinedine Zidane, Casemiro diventa il perno del centrocampo dei Blancos, formando un trio leggendario con Luka Modrić e Toni Kroos. La combinazione tra la sua capacità di recuperare palloni, la visione di gioco di Kroos e la creatività di Modrić si rivela imbattibile. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

HELSINKI, FINLAND – AUGUST 09: Casemiro of Real Madrid in action during the Real Madrid CF training session ahead of the UEFA Super Cup Final 2022 at Helsinki Olympic Stadium on August 09, 2022 in Helsinki, Finland. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Il mediano è protagonista di una delle epoche più vincenti nella storia del Real Madrid: conquista cinque Champions League (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), quattro Mondiali per Club, tre titoli di Liga e numerosi altri trofei. Le sue prestazioni nelle finali di Champions League, in particolare i gol contro la Juventus nel 2017 e il suo contributo difensivo contro il Liverpool nel 2022, lo rendono un giocatore indispensabile.

Al Real Madrid il brasiliano diventa sinonimo di affidabilità. Raramente si infortuna, gioca con regolarità ed è il leader silenzioso che bilancia la squadra. Dopo quasi un decennio a Madrid, lascia il club nell’estate del 2022 per una nuova sfida in Premier League.

Il passaggio al Manchester United

Nel 2022, Casemiro firma con il Manchester United, una mossa che sorprende molti tifosi. Dopo anni di dominio al Real Madrid, il brasiliano decide di portare la sua esperienza e leadership in una squadra in ricostruzione. A Old Trafford, trova un ambiente affamato di successi, ma che vive un periodo di transizione. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il centrocampista non tarda a imporsi anche in Inghilterra. Fin dal suo arrivo, il suo impatto sul Manchester United è evidente: il centrocampo, che per anni era stato uno dei punti deboli dei Red Devils, ritrova stabilità e solidità. Grazie alla sua presenza, giocatori come Bruno Fernandes e Christian Eriksen possono esprimersi al meglio in fase offensiva.

Durante la stagione 2022-2023, Casemiro contribuisce alla vittoria della Carabao Cup, il primo trofeo del Manchester United in sei anni. Tuttavia il brasiliano deve affrontare un periodo di forte declino del club che gli impedisce di incrementare ulteriormente il proprio palmares personale.

Le caratteristiche tecniche e tattiche

Casemiro ha definito il ruolo del centrocampista difensivo nell’era moderna, dimostrando che un mediano può essere non solo un equilibratore ma anche un protagonista decisivo. E’ un maestro nell’intercettare palloni e spezzare le trame avversarie. La sua capacità di leggere il gioco è fuori dal comune, e i suoi tackle sono puliti ed efficaci. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nonostante il suo ruolo primario sia difensivo, l’ex Real Madrid sa rendersi utile anche in attacco. Segna regolarmente da fuori area, soprattutto in situazioni di calcio piazzato o in azioni di seconda palla. Casemiro è il prototipo del centrocampista difensivo moderno: fisicamente imponente, tatticamente intelligente e tecnicamente dotato.

Il palmares

Casemiro è uno dei giocatori più vincenti della sua generazione, con un palmarès che parla da solo. Tra i suoi successi principali spiccano:

Real Madrid : 5 Champions League (2014, 2016, 2017, 2018, 2022) 3 Ligas (2017, 2020, 2022) 3 Supercoppe di Spagna 3 Supercoppe UEFA 4 Mondiali per Club FIFA

: São Paulo : 1 Copa Sudamericana (2012)

: Manchester United : 1 Carabao Cup (2023)

:

Con la nazionale brasiliana, Casemiro ha aggiunto altri successi:

1 Copa América (2019)

Partecipazioni ai Mondiali 2018 e 2022.

