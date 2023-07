Il cantante italiano paparazzato così in spiaggia: lo scatto diventa virale

Ormai l’estate 2023 è arrivata ufficialmente: il caldo di questi giorni si sta facendo sentire e così per sfuggire a Cerbero gli italiani si stanno rifuggiando al mare o in montagna. Anche i Vip hanno deciso di dare il via alle loro vacanze estive e di godersi il meritato riposo sotto l’ombrellone. Tantissimi i personaggi famosi che sono stati pizzicati dai paparazzi mentre prendono la tintarella e tra loro anche un noto cantante italino è finito nel mirino di alcuni fotoreporter. Al Bano è stato paparazzato in spiaggia e lo scatto è diventato virale in pochissimi secondi: il suo look ha lasciato i suoi fan completamente senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Al Bano, la confessione da brividi sulla figlia Ylenia: ecco perché è andata via

Leggi anche: Romina Power lancia allarme sui social: l’appello choc

Leggi anche: “Oggi è un altro giorno”, la confessione di Jasmine Carrisi su Romina Power spiazza il pubblico

Leggi anche: Romina Power, la notizia sulla figlia Ylenia è dolorosa

Al Bano paparazzato in spiaggia: lo scatto diventa virale

Vacanze in Costa Smeralda per Al Bano, ospite nella villa di alcuni amici. I paparazzi lo hanno immortalato sulla spiaggia privata della casa, prima rilassato al sole, con un costume colorato, e poi impegnato a preparare una grigliata. Aragoste e spigole, portate fresche dal personale di servizio, e scelte personalmente dal cantante che per scherzare finge di aver appena pescato uno dei grandi pesci dal mare a mani nude. Come mostrano le foto pubblicate su Chi, nonostante gli 80 anni da poco compiuti, Al Bano in spiaggia si comporta da vero leader. Insieme a lui c’è la figlia Jasmine, 22 anni. La ragazza, che prova a seguire le orme del papà sulla scena musicale, si divide tra la tintarella e dei bagni ristoratori, poi sulla riva si fa scattare qualche foto da un’amica di famiglia. Ora, dopo aver ricaricato le pile, Al Bano continuerà il suo tour estivo, mentre Jasmine partirà con qualche amica per una nuova ed entusiasmante vacanza. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lui

Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, è nato Cellino San Marco, in Puglia, il 20 maggio 1943 ed è un cantautore, personaggio televisivo e attore italiano. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo, inoltre ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Per quanto riguarda la sua vita privata, Al Bano il 26 luglio 1970 ha sposato Romina Power, figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian, da cui avrà quattro figli: Ylenia (1970-1994), Yari Marco (1973), Cristèl (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987). La primogenita Ylenia è scomparsa il 6 gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Nel febbraio 1999, dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista, Al Bano si è separato legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, dalla moglie e compagna artistica Romina Power. Tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila ha conosciuto Loredana Lecciso e dalla quale ha altri due figli, Jasmine (2001) e Albano Jr., detto Bido (2002).