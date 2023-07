“Non bevetelo”. Romina Power choc, lancia l’allarme sui social: cosa sta succedendo – Romina Power ha voluto lanciare un duro appello sui suoi canali social, dove vanta un folto seguito di followers. La popolare artista ha deciso di sensibilizzare le persone su una tematica fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta. Ecco di cosa si tratta… (continua a leggere dopo le foto)

Romina Power ha deciso di fare un appello sul suo profilo Instagram ai suoi fan, invitando tutti a riflettere sulla pratica dell’estrazione del latte di mucca e a rinunciare a questa bevanda vista la crudeltà che ci celerebbe dietro tutto questo. La cantante si è impegnata a diffondere questo spinoso problema che ritiene fondamentale per la sopravvivenza del nostro Pianeta. “Faccio fatica a credere a che livello di cattiveria arriva l’essere ‘umano’. Il tutto a scopo di lucro. Pura avidità. Non bevete latte di mucca. È per i vitelli. Non per noi”, le parole dell’artista. (continua a leggere dopo le foto)

Romina Power ha condiviso sui social alcuni attrezzi in vendita usati sui vitelli per impedire loro di bere il latte destinato all’industria alimentare. «E i vitellini cosa mangiano?», ha chiesto un fan, allibito. «I vitelli li ammazzano per chi mangia vitello», ha risposto la cantante. Quest’ultima, come scrive «Leggo», tra i primi a riportare l’appello dell’ex di Al Bano Carrisi, ha dimostrato spesso la sua volontà nel sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ridurre il consumo di carne e proteggere l’ambiente. (continua a leggere dopo le foto)

Non è la prima volta che Romina Power dimostra la sua volontà nel sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ridurre il cibo di carne e proteggere l’ambiente che ci circonda. Nel 2020, ad esempio, come ricorda «Green Me», aveva chiesto anche aiuto ai suoi follower per accogliere Casimiro, un toro di 30 mesi. L’animale era stato salvato a Natale dalla macellazione quando era ancora un vitellino ma, una volta cresciuto, l’azienda che lo aveva ospitato non poteva più tenerlo e l’associazione che si era occupata delle spese per il mantenimento non poteva più farlo. «Toro Casimiro cerca casa, cerco qualcuno che abbia uno spazio dove ospitarlo. Le spese di viaggio sono a carico mio. Verrò ad accertarmi che lui stia bene», le parole della cantante.