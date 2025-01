Gennaio 2025 è un mese ricco di emozioni per tutti gli appassionati di basket europeo. L’Eurolega, la competizione più prestigiosa a livello continentale, entra nel vivo con sfide fondamentali per la classifica e per il cammino delle squadre verso i playoff. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Aitor Martin/Euroleague Basketball via Getty Images)

Questo mese vedrà protagonisti alcuni dei club più blasonati, con incontri che promettono spettacolo, rivalità storiche e giocate mozzafiato. Dalle battaglie tra le big spagnole alle sfide tra le corazzate turche, senza dimenticare le squadre italiane pronte a sorprendere, il calendario di gennaio offre una serie di match da non perdere. Scopriamo insieme i match imperdibili di questo fine mese.

Anadolu Efes-Olimpia Milano

L’EA7 Emporio Armani Milano si appresta a sfidare l’Anadolu Efes Istanbul in un match chiave della Turkish Airlines EuroLeague 2024/2025. La partita sarà un test importante per entrambe le formazioni, determinate a rafforzare la loro posizione in classifica. L’Olimpia (12-10) punta a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Partizan, ma per farlo dovrà superare l’Efes (10-12) guidato dal nuovo tecnico Luca Banchi, che non vince in Eurolega dal 20 dicembre e che alla vigilia del match ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È una partita che ci offre l’opportunità di dimostrare la nostra voglia di vincere le partite in Eurolega e con questa partita possiamo cambiare il nostro corso attuale“.

A complicare il compito per la squadra di Messina, un’infermeria affollata che sta mettendo a dura prova la tenuta del gruppo. Shields e compagni scenderanno in campo per affrontare l’Anadolu Efes nella 44ª sfida tra i due club nelle competizioni europee, con i turchi in vantaggio nei precedenti per 28-15. Nel match d’andata di questa stagione, l’Olimpia ha ceduto in casa con il punteggio di 84-96 e arriva a questo incontro reduce da una pesante sconfitta per 70-90 contro il Partizan Belgrado. Anche l’Efes non sta attraversando un momento brillante: al 14° posto con 10 vittorie e 12 sconfitte, due in meno dell’Olimpia, i turchi arrivano dalla battuta d’arresto per 90-80 subita sul campo del Barcelona.

Virtus Bologna – Monaco

Dopo aver conquistato una vittoria importante sul campo del Bayern Monaco e successivamente contro la Vanoli Cremona nel posticipo di Serie A, la Virtus Segafredo Bologna è pronta a tornare in azione il 23 gennaio per il Round 23 di Turkish Airlines EuroLeague. L’avversario sarà l’AS Monaco Basket, in una sfida complessa ma non priva di possibilità per la Virtus (7-15), che potrà contare sul sostegno del pubblico della Segafredo Arena. I monegaschi (13-9), guidati da Mike James e attualmente quarti in classifica, arrivano a Bologna dopo tre sconfitte consecutive in Eurolega, un dato che potrebbe giocare a favore dei padroni di casa.

Il capitano della Virtus Marco Bellinelli ha presentato così la partita: “Sicuramente ci aspetta un’altra partita tosta dal punto di vista fisico e mentale. Affrontiamo una squadra che arriva da tre sconfitte consecutive e vorrà approcciare questa gara fin da subito in maniera aggressiva, sia in attacco che in difesa, cercando di rubare palloni e trovare canestri facili. Hanno grandi individualità e da parte nostra dovremo scendere in campo nella giusta maniera, come stiamo facendo in questo ultimo periodo. Sarà necessario trovare soluzioni in attacco giocando di squadra, senza concedere palloni nella metà campo avversaria“.

Olympiacos-Fenerbahce

Scontro d’alta quota, quello in programma tra Olympiacos e Fenerbahce il 24 gennaio: ad affrontarsi infatti saranno la prima e la seconda in classifica. Da una parte la compagine greca è reduce da un’incoraggiante vittoria contro il Real Madrid, trascinata dal suo top player Evan Fournier, decisivo con 28 punti (5/8 da tre). Dall’altra il Fener ha iniziato il 2025 nel migliori dei modi, battendo l’Anadolu Efes, lo Stella Rossa e lo Zalgiris Kaunas. Nel mese di gennaio il club di Istanbul si è inoltre rinforzato con l’ingaggio di Errick McCollum, svincolato dopo aver risolto il suo contratto con il Pinar Karsiyaka. Sarà un big match imperdibile.

Le altre partite

22-01-2025: KK Partizan-Paris

23-01-2025: Anadolu Efes-Olimpia Milano, Maccabi Tel Aviv-Crvena Zvezda, Panathinaikos Aktor-Zalgiris Kaunas, Bologna-Monaco, Real Madrid-Club Deportivo Baskonia

24-01-2025: Lyon-Villeurbanne-Barcelona, Alba Berlin-Bayer Munchen, Olympiacos, Fenerbahce

30-01-2025: Zalgiris Kaunas-Bayer Munchen, Maccabi Tel Aviv-Alba Berlin, Deportivo Baskonia-Barcelona, Olimpia Milano-Panathinaikos, Paris-Lyon Villeurbanne

31-01-2025: Fenerbahce-Bologna, Monaco-Real Madrid, Olympiacos-Anadolu Efes, KK Partizan-Crvena Zvezda

