La nuova stagione NBA è entrata nel vivo, e con essa si fa sempre più intensa la corsa per il titolo di MVP. Ogni anno, questo premio è un riflesso delle prestazioni straordinarie dei giocatori, e quest’anno non fa eccezione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

Diversi atleti stanno dimostrando di essere all’altezza del prestigioso riconoscimento, con nomi già consolidati come Nikola Jokić e Giannis Antetokounmpo che continuano a brillare, mentre nuove stelle emergono come forti contendenti. L’MVP di quest’anno avrà una competizione agguerrita e dipenderà non solo dalle prestazioni individuali, ma anche dal successo del collettivo. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono i giocatori in corsa per l’MVP di questa stagione.

Nikola Jokic

Impossibile non considerare Nikola Jokic per questa corsa all’oro. Ha vinto il premio di MVP anche lo scorso anno, il terzo della sua carriera. La magia della stella dei Denver Nuggets è che ogni stagione sembra essere destinato alla vittoria del titolo individuale più prestigioso. Anche quest’anno sta viaggiando a medie supersoniche: circa 31.5 punti a partita, 13.0 rimbalzi e 9.7 assist. Tira con il 55.3% dal campo e il 47.3% da tre. E’ secondo in tutta l’NBA per punti segnati, terzo per i rimbalzi, secondi per gli assist e ottavo in percentuale da tre punti. I suoi Denver Nuggets sono al momento al quarto posto della Western Conference, ma pronti per assaltare le prime posizioni.

Vincendo un altro titolo MVP Jokic scriverebbe la storia dell’NBA. Sono stati solamente cinque i giocatori nella storia della lega ad avere vinto 4 titoli MVP, nella loro intera carriera. Stiamo parlando di Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Bill Russel, Wilt Chamberlain e LeBron James. Ottenendo un altro riconoscimento Jokic sarebbe automaticamente accolto nell’esclusivo jet-set delle star di tutti i tempi.

(Foto di Ronald Martinez/Getty Images)

Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander è la superstar canadese degli Oklahoma City, classificatosi secondo nella votazione per l’MVP della scorsa stagione. Classe 1998, 198 centimetri di altezza, un fisico atletico e dinamico. Anche quest’anno sta facendo più che bene: 31.3 punti di media a partita, 5.6 rimbalzi, 6.1 assist, 2.0 palle rubate e 1.2 stoppate. Anche la squadra sta volando: OKC infatti è attualmente a 30 vittorie e 5 sconfitte. Shay è indubbiamente in corsa per il titolo di MVP 2025: è uno dei migliori marcatori della lega in una squadra con la migliore serie di vittorie della stagione. In attacco infatti sa fare quasi tutto, dai tiri dalla media distanza, ai suoi movimenti impossibili da prevedere, fino ai suoi spostamenti e alla capacità di attirare i falli.

(Foto di Andrew Lahodynskyj/Getty Images)

Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo è senza dubbio la miglior ala grande dell’NBA e una futura leggenda destinata a entrare nella Hall of Fame. Nella stagione passata, ha conquistato il quarto posto nelle votazioni per l’MVP e anche quest’anno rientra tra i candidati favoriti per aggiudicarsi il riconoscimento. I suoi numeri in carriera sono impressionanti: due titoli di MVP, otto selezioni per l’All-Star Game, altrettante inclusioni nei team All-NBA, un premio come miglior difensore dell’anno e quattro presenze nell’All-Defensive 1st Team.

Attualmente è il miglior marcatore della NBA, la gemma preziosa dei Milwaukee Bucks. Ha già vinto un anello NBA e un MVP delle Finals. Nell’ultima stagione, ha registrato una media di 30,4 punti, 11,5 rimbalzi e 6,5 assist a partita. La stagione dei Bucks però fino a questo momento è stata piuttosto deludente e qualora non subisca un improvviso miglioramento, alla superstar greca serviranno le migliori statistiche possibile per poter rientrare nel discorso.

(Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Gli altri candidati

Jokic, Gilgeous-Alexander e Antetokounmpo sembrano i principali favoriti nella corsa per l’MVP, ma con ancora quattro mesi di stagione da giocare, ci sono molti altri giocatori che potrebbero emergere e stupire con prestazioni straordinarie.

Jayson Tatum, fresco vincitore del suo primo campionato NBA con i Boston Celtics, continua a essere uno dei migliori cinque giocatori della lega grazie alla sua regolarità e ai numeri impressionanti. In questa stagione, Tatum sta viaggiando a una media di 28,3 punti, 9,5 rimbalzi e 5,5 assist a partita, mentre i Celtics, con il titolo da difendere, sembrano essere i principali contendenti per il titolo.

Luka Doncic, dei Dallas Mavericks, stava disputando un’altra stagione da MVP prima di un infortunio al polpaccio che rischia di tenerlo fuori per un lungo periodo. Fino a quel momento, nelle 22 partite giocate, aveva registrato 28,1 punti, 8,3 rimbalzi e 7,8 assist. Il talento di Doncic, che ha portato Dallas fino alle finali NBA lo scorso anno, è innegabile, ma il suo infortunio potrebbe compromettere le sue possibilità di tornare in corsa per il premio. Una rivalutazione è prevista per la fine di gennaio, ma con il numero di partite già saltate, la sua candidatura appare compromessa.

Altri giocatori da tenere d’occhio includono Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns di New York, Donovan Mitchell di Cleveland e Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs, che sta emergendo anche come possibile candidato per il titolo di miglior difensore dell’anno.

