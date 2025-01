La stagione 2024-2025 dell’Eurolega è in pieno svolgimento, e le squadre migliori del continente stanno lottando per la supremazia nel torneo più prestigioso del basket europeo. Club storici e nuovi protagonisti si stanno dando battaglia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

In un mix di tradizione e novità, alcune squadre stanno emergendo come le più dominanti del momento, grazie a roster di qualità e prestazioni di alto livello. Scopriamo chi guida la competizione e quali squadre stanno facendo la differenza quest’anno.

Panathinaikos

Con 13 vittorie e 9 sconfitte il Panathinaikos occupa attualmente la quinta posizione nella classifica generale dell’Eurolega 2024/25. I greci sono i campioni in carica e riconfermarsi – si sa – non è mai semplice. Per mantenere alta la competitività il presidente Giannakopoulos ha sborsato capitali importanti, assicurandosi le prestazioni di Lorenzo Brown, oltre che dei due turchi Yurtseven e Osman.

Fresco di rinnovo biennale con i greci, Juancho Hernangomez ha parlato delle ambizioni della squadra per la stagione: “L’anno scorso ho avuto qualche infortunio, è stato difficile adattarsi. Adesso mi sento più a mio agio, sono più felice adesso e con la gente, la squadra, la città… L’anno scorso abbiamo vinto, spero che quest’anno potremo rifarlo. Il nostro obiettivo è vincere tutto. Qualsiasi cosa diversa dal titolo della Eurolega per noi sarà un fallimento, stiamo lavorando per questo e questo è il nostro obiettivo“.

(Foto di Andreas Gora/picture alliance tramite Getty Images)

Monaco

13 vittorie e 9 sconfitte anche per il Monaco, in quarta posizione nella classifica generale dell’Eurolega. La squadre monegasca ha messo in atto un profondo cambiamento nell’estate 2024, culminato con il mancato rinnovo di John Brown III. Il Roca Team ha puntato sulla coppia di greci ex Fenerbahçe, Calathes e Papagiannis, con l’obiettivo di sfruttare un’intesa consolidata negli anni sia in Eurolega che in nazionale.

A novembre c’è stato un cambiamento in corsa, con Obradovic che è stato sostituito in panchina da Vassilis Spanoulis. Il Roca Team ha iniziato il 2025 con qualche difficoltà di troppo ed è reduce da tre sconfitte consecutive in EuroLeague, l’ultima delle quali rimediata contro la Stella Rossa nella bolgia infernale della Stark Arena, a Belgrado. Per lottare per obiettivi ambiziosi al Monaco servirà trovare un’identità di squadra ben definita.

Paris

Con 13 vittorie e 8 sconfitte il Paris occupa la terza posizione nella classifica generale dell’Eurolega. Una stagione iniziata con alcuni grandi cambiamenti per il club parigino, a partire dalla panchina. Dopo l’ottima scorsa stagione, il coach Tuomas Iisalo ha lasciato la squadra per firmare con i Memphis Grizzlies in NBA. Al suo posto è stato ingaggiato Tiago Splitter.

La squadra punta forte sulle fiammate della coppia di guardie Shorts-Hifi e sull’esperienza garantita da giocatori come Lo, Ouattara, Hommes e Hayes. Dopo una serie di cinque sconfitte consecutive, il Paris è tornato a sorridere con il 2025 mettendo in fila due vittorie importanti, contro Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv. Il tecnico brasiliano Splitter ha commentato così la risalita della sua squadra: “Abbiamo perso tutti 200 chili che ci portavamo sulle spalle. È normale nello sport. A volte si affrontano situazioni come questa. Bisogna restare uniti e restare positivi. Bisogna lavorare sulle basi come facciamo ogni giorno. Qualche modifica in difesa, qualche modifica in attacco e poi passare alla successiva e alla successiva. È così che tratteremo l’intera stagione“.

Fenerbahçe Beko

14 vittorie e 7 sconfitte per il Fenerbahçe Beko, attualmente in seconda posizione nella classifica generale dell’Eurolega. La fisionomia della squadra ha cambiato parecchio forma rispetto all’ultima stagione: Sanli è stato l’unico lungo confermato tra quelli che hanno raggiunto le ultime Final 4 e anche il regista Calathes ha salutato per andare al Monaco.

Sono entrati invece Khem Birch, Bonzie Colson, Melli. La versatilità del roster a disposizione di Jasikevicius lascia presagire a grandi ambizioni per la squadra turca in questa stagione. Il Fener ha iniziato il 2025 nel migliori dei modi, battendo l’Anadolu Efes, lo Stella Rossa e lo Zalgiris Kaunas. Nel mese di gennaio il club di Istanbul si è inoltre rinforzato con l’ingaggio di Errick McCollum, svincolato dopo aver risolto il suo contratto con il Pinar Karsiyaka.

Olympiacos

Ruolino di marcia inarrestabile per L’Olympiacos, primo in classifica con ben 16 vittorie e solo 6 sconfitte. I greci possono vantare un roster completo in ogni aspetto. Se fino alla scorsa stagione l’unico difetto poteva essere individuato nell’assenza di giocatori creatori dal palleggio, gli acquisti estivi di Vildoza, Evans, Dorsey e Fournier hanno colmato ampiamente la lacuna.

L’Olympiacos è reduce da un’incoraggiante vittoria contro il Real Madrid, trascinato dal suo top player Evan Fournier, decisivo con 28 punti (5/8 da tre). Intervenuto al termine della partita, il giocatore francese ha suonato la carica: “E’ stata una settimana infernale per noi. Siamo entrati con la mentalità dello sfavorito. Il Real Madrid stava giocando bene. Hanno una difesa davvero buona ed è sempre dura giocare contro di loro. Quando abbiamo quello spirito, quella mentalità e quella voglia di lottare, è allora che diamo il meglio di noi. È un grande sforzo“.

