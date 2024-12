Il 2024 dell’NBA ha regalato spettacolo ad alti livelli, I migliori talenti hanno continuato a ridefinire il gioco grazie a prestazioni straordinarie e leadership in campo. Tra veterani affermati e giovani stelle emergenti, l’annata è stata testimone di un mix di esperienza e freschezza.

Una combinazione che ha tenuto i fan incollati agli schermi. In questo articolo andremo a vedere quali sono stati i 10 migliori giocatori dell’anno, valutando non solo le loro statistiche, ma anche l’impatto che hanno avuto sulle loro squadre e sull’intera lega. Andiamo quindi alla scoperta dei migliori giocatori NBA del 2024: la top 10 delle stelle del parquet. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

10. Victor Wembanyama

Prima scelta assoluta nel Draft del 2023, Victor Wembanyama ha tutte le caratteristiche del predestinato. Innanzitutto il corpo: 221 cm di altezza e un’apertura alare di due metri e quaranta centimetri. Un fisico impressionante che però non gli ha impedito di sviluppare anche una rapidità e un’agilità irreali per la sua taglia. Molti lo hanno paragonato a Kevin Durant, ma Wemby sembra disporre di potenzialità ancora più devastanti: tiri da tre, step-back e crossover, e allo stesso tempo una difesa intensa e solida.

Alla prima stagione in NBA, con la maglia dei San Antonio Spurs, Wembanyama è diventato il primo rookie nella storia della lega a guadagnarsi gli onori di 1st Team All-Defense, venendo addirittura indicato come Defensive Player of the Year. Nell’annata 2023-24 ha viaggiato a 21.4 punti e 10.6 rimbalzi e 3.9 assist di media a partita. Nato nel 2004, protagonista con la sua Francia nella scalata fino alla finale delle Olinpiadi (persa contro gli USA), Wemby ha tutto per diventare uno dei prossimi MVP del campionato. Il suo dominio in entrambe le fasi di gioco potrebbe renderlo in breve tempo il top player indiscusso del basket internazionale.

Wembanyama all’esordio stagionale NBA dei suoi Spurs contro i Dallas Mavaricks

9. Anthony Davis

Il 2024 è stato un anno fortunato per Anthony Davis, che è stato tormentato poco dagli infortuni e nella stagione 2023-24 ha giocato l’annata con più partite della sua carriera. Con la sua stazza imponente – 208 cm e 114 kg – si è confermato ancora una volta uno dei centri più forti della lega. Come per Wembanyama, anche per Davis si può parlare di centro atipico.

Nonostante infatti la sua montagna di centimetri e di muscoli, possiede delle atipiche qualità da guardia, grazie alle quali può essere letale in rapidità e anche in contropiede. Può reggere i duelli contro qualsiasi tipi di avversario grazie alla sua lunghezza, così come fornire una solida presenza a rimbalzo. Ex numero 1 assoluto e futuro Hall-of-Famer, con 24,7 punti, 12,6 rimbalzi e 3,5 assist di media a partita Anthony Davis si è classificato tra i primi 10 giocatori della lega secondo VORP, WS/48 e BPM nella scorsa stagione e sembra pronto a prendere il posto di LeBron James e a trascinare i Lakers verso nuovi successi.

(Foto di Harry How/Getty Images)

8. Jalen Brunson

Jalen Brunson è la stella dei New York Knicks. Due volte campione nazionale con Villanova, ha compiuto il grande salto trasferendosi nella Grande Mela. In due stagioni ha dimostrato a tutti di essere a tutti gli effetti un fuoriclasse del basket, finendo tra i primi 5 nella votazione per l’MVP, portando i Knicks al secondo turno dei playoff e guadagnandosi il secondo posto nella squadra All-NBA.

Se ancora ci possono essere dubbi sul fatto che Brunson possa essere un leader trascinatore anche in una squadra da titolo, di sicuro non possono essercene sulla sua fame di miglioramento. Ha infatti accettato meno soldi ora per firmare un’estensione a New York. Un gesto che permette ai Knicks di continuare a competere a Est nei prossimi anni. La stagione 2023-24 di Brunson è stata ottima, così come la corsa ai playoff, in cui ha registrato una media di 32,4 punti e 7,5 assist in 13 partite. Su di lui ci sono molte aspettative per il futuro.

(Foto di Christian Petersen/Getty Images)

7. Anthony Edwards

Ex numero 1 assoluto, Anthony Edwards si è trasformato nella migliore guardia tiratrice dell’NBA. Un talento straripante che è stato in grado di trasformare i suoi Minnesota Timberwolves in una vera e propria contender. Trascinatore nella corsa alle finali della Western Conference nella scorsa stagione, con una media di 27,6 punti, 7,0 rimbalzi e 6,5 assist con il 40,0% di tiri da tre nei playoff. 198 centimetri di altezza, il fisico atletico rende Edwards un giocatore capace di fare pressoché qualsiasi cosa all’interno del rettangolo di gioco. Ha fatto parte anche della spedizione del team USA ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove insieme ai suoi compagni di squadra ha battuto in finale la Francia di Wembanyama.

(Foto di David Berding/Getty Images)

6. Jayson Tatum

Jayson Tatum è ormai stabilmente tra i migliori giocatori dell’NBA contemporanea. Se non la migliore, è una delle ali piccole più talentuose nella lega. Oltre a essere un ottimo rimbalzista, è anche un ottimo playmaker e un difensore solido. E’ stato protagonista assoluto nella vittoria finale del campionato da parte dei Boston Celtic, che nel 2023-24 si sono aggiudicati il diciottesimo titolo della loro storia battendo i Dallas Mavericks nelle Finals con un risultato complessivo di 4-1. Arrivato sesto nella votazione per l’MVP della scorsa stagione e con la terza nomination di fila nella 1ª squadra All-NBA, Tatum si affaccia al 2025 con tutte le legittimazioni del caso per conquistarsi la patente del fuoriclasse. E’ stato anche lui un giocatore di ruolo per il Team USA nella fortunata spedizione olimpica di Parigi. Ha chiuso l’annata 2023-24 con 26.9 punti, 8.1 rimbalzi e 4.9 assist di media a partita. Non male a soli 26 anni.

(Photo by Maddie Malhotra/Getty Images)

5. Joel Embiid

Soltanto qualche acciacco fisico di troppo ha impedito a Joel Embiid di conquistare per il secondo anno consecutivo il premio di MVP. La stella dei Philadelphia 76ers è stata anche nella stagione 2023-24 uno dei migliori marcatori del campionato, nonostante gli infortuni gli abbiano impedito di raggiungere il vertice della classifica. Anche le altre statistiche sono eloquenti: 11 rimbalzi, oltre ai cinque assist, una rubata e quasi due blocchi a partita.

Ha tirato con quasi il 53% dal campo (39% da tre), dovendosi scontrare in ogni occasione con il miglior difensore delle squadre avversarie. Non è un caso che per molti sia l‘erede designato di Wilt Chamberlain. Gli infortuni a oggi sono il vero neo nella carriera di Embiid. Un fattore che è stato d’intralcio e non gli ha permesso insieme a Philadelphia di compiere il salto di qualità definitivo verso la scalata nei playoff. Nonostante le critiche ricevute per le sue prestazioni con il Team USA alle Olimpiadi di Parigi, rimane indubbiamente uno dei migliori centri della storia del gioco.

(Foto di Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

4. Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo è la migliore ala grande dell’NBA e un futuro Hall-of-Famer. Nella scorsa stagione si è piazzato al quarto posto nella votazione per l’MVP della scorsa stagione. I suoi numeri in carriera finora sono da brividi: ha conquistato due premi MVP, otto presenze agli All-Star, otto All-NBA, un premio come giocatore difensivo dell’anno e quattro All-Defensive 1st Team.

Ha vinto un campionato NBA e un MVP delle Finals. A soli 29 anni Giannis si classifica già al 22esimo posto tra i migliori giocatori di tutti i tempi e potrà solo che migliorare questa posizione negli anni a venire. Ha concluso l’ultima stagione con 30,4 punti, 11,5 rimbalzi e 6,5 assist di media a partita. Le ambizioni per la stagione 2024-25 sono elevate non solo per Antetokounmpo, ma anche per i suoi Milwaukee Bucks, che con l’ambientamento di Damian Lillard possono puntare a grandi obiettivi.

(Photo by Megan Briggs/Getty Images)

3. Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander è la superstar canadese degli Oklahoma City, classificatosi secondo nella votazione per l’MVP della scorsa stagione. Quella del 2023-24 è stata la sua migliore stagione della carriera: 30,1 punti a partita, 5,5 rimbalzi, 6,2 assist e 2,0 rubate con una percentuale incredibile del 53,5% al tiro. Classe 1998, 198 centimetri di altezza, un fisico atletico e dinamico: secondo l’ex giocatore difensivo dell’anno Marcus Smart, è più difficile marcare Gilgeous-Alexander che Doncic.

Un’opinione forte che testimonia la pericolosità offensiva del nazionale canadese. In attacco infatti sa fare praticamente tutto, dai tiri dalla media distanza, ai suoi movimenti impossibili da prevedere, fino ai suoi spostamenti e alla capacità di attirare i falli. Si è piazzato al secondo posto in tutta la lega per WS/48 la scorsa stagione. Il suo talento, combinato a quello dei suoi compagni dei Thunder, lo rende un serio candidato alla corsa al titolo di MVP nel 2024-25.

(Foto di Andrew Lahodynskyj/Getty Images)

2. Luka Doncic

Luka Doncic si è ormai consolidato come uno dei giocatori di basket più forti di oggi, oltre che di sempre. La sua ultima stagione è stata una delle migliori a livello individuale e non a caso si è classificato terzo nella votazione per l’MVP, ottenendo il risultato più alto della sua carriera. Con 33,9 punti a partita è stato il migliore marcatore della lega.

Ma anche le altre statistiche sono invidiabili: 9,2 rimbalzi, 9,8 assist e 1,4 rubate a gara. Se non bastasse, anche il 48,7% di tiri dal campo e il 38,2% di precisione da tre. Nonostante l’elevata competizione nella Western Conference, Doncic è stato trascinatore per i Dallas Mavericks verso le finali NBA. Reduce da cinque nomination consecutive nella prima squadra All-NBA, il miglioramento che sta attraversando anno dopo anno è incredibile.

(Foto di Ezra Shaw/Getty Images)

1. Nikola Jokic

Ci sono pochi dubbi sulla leadership di questa classifica. Nikola Jokic è oggi il migliore giocatore dell’NBA. E l’ultimo anno lo testimonia: ha vinto il suo terzo premio MVP in quattro stagioni, in un 2023-24 in cui è stato anche nominato 1st Team All-NBA per la quarta volta e All-Star per la sesta volta. Nonostante non sia riuscito a condurre i suoi Denver Nuggets alla vittoria del secondo titolo consecutivo, ha invece trascinato la Serbia alla medaglia di bronzo alle Olimpiadi estive di Parigi. Jokic rientra già nella Top30 della storia dell’NBA e ha vinto più premi MVP di molti altri giocatori che lo precedono in questa classifica. Non avendo ancora compiuto trent’anni, la sua carriera ha un margine ancora molto ampio.

(Foto di Ronald Martinez/Getty Images)

