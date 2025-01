Il 2025 si preannuncia come un anno spettacolare per gli amanti del calcio, con i grandi bomber europei pronti a sfidarsi a suon di gol per il titolo di capocannoniere. Tra giovani promesse pronte a esplodere e veterani che continuano a riscrivere record, la corsa al trono dei migliori marcatori promette emozioni e sorprese. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Andiamo a scoprire i profili dei candidati a dominare le classifiche dei gol nei principali campionati europei e nelle competizioni continentali. Chi riuscirà a lasciare il segno in questo 2025 tra stelle affermate e nuove rivelazioni pronte a conquistare l’Europa?

Viktor Gyokeres

Viktor Einar Gyökeres è probabilmente il bomber più chiacchierato del momento. Nato a Stoccolma il 4 giugno del 1998, è cresciuto in una famiglia di atleti: suo padre Mikael era un calciatore professionista, mentre sua madre Katarina era una giocatrice di pallamano. Dopo una serie di esperienze in Svezia e poi in Inghilterra, la consacrazione è arrivata in Portogallo: è grazie al trasferimento allo Sporting Lisbona infatti che la sua carriera viene stravolta.

I numeri hanno subito parlato per lui, facendogli concludere la prima stagione con il bottino di 43 reti e 15 assist in 50 partite. Oggi Gyokeres è alla sua seconda stagione allo Sporting Lisbona e tutti i top club europei hanno gli occhi puntati su di lui: per portarselo a casa però servirà sborsare cifre folli. Intanto lui continua a fare quello che gli viene meglio: segnare. Sono già 32 le reti complessive segnate in stagione finora: numeri che lasciano presagire a un 2025 di fuoco.

(Foto di Pedro Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Erling Haaland

Erling Haaland ha bisogno di poche presentazioni, anzi proprio nessuna. Sono ormai anni che continua a imporre la sua strapotenza, adesso al servizio del Manchester City di Guardiola. A livello individuale, ha già vinto il premio come Golden Boy europeo e due volte il titolo di capocannoniere della Champions League. E’ stato anche per due volte il capocannoniere del campionato inglese e ha vinto già una volta la Scarpa d’oro.

Haaland e il gol parlano la stessa lingua e sono anni che l’attaccante norvegese rinnova questo feeling speciale. Nella stagione 2022-23 è riuscito a segnare 52 reti complessive, trascinando i citizens alla vittoria dello storico Treble. Oggi il suo City sta attraversando qualche difficoltà, ma nonostante questo sono comunque 21 le reti segnate finora in stagione su 28 apparizioni. Il 2025 sarà inevitabilmente, ancora una volta, il suo anno.

(Foto di Manuel Winterberger/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski sta vivendo una seconda giovinezza al Barcellona, specialmente sotto la nuova guida tecnica di Hans Flick. Dopo aver trascinato per anni il Bayern Monaco a suon di gol, oggi il bomber polacco sta facendo la stessa cosa con i colori blaugrana. L’unico giocatore ad aver firmato almeno una tripletta in Champions League con la maglia di tre squadre diverse, si è aggiudicato il Trofeo Pichichi alla sua prima stagione in Primera División, con 23 gol segnati.

Ma i suoi traguardi straordinari non finiscono qua: nel settembre del 2023 – grazie a un gol segnato all’Anversa – è diventato il terzo giocatore a segnare 100 gol nelle competizioni UEFA dopo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Oggi il Barcellona sta viaggiando ad alti livelli e conserva grandi ambizioni per la stagione 2024/25. I catalani possono ancora contare su Lewandowski, che finora ha totalizzato 26 reti in 27 presenze, in piena corsa per il titolo della Scarpa d’Oro.

(Photo by Pedro Salado/Getty Images)

Harry Kane

Harry Kane è uno dei migliori bomber in circolazione da ormai diversi anni. Leader e trascinatore, prima al Tottenham e adesso al Bayern Monaco. Con 280 reti, è il miglior marcatore nella storia degli Spurs, squadra in cui ha stabilito numerosi record. Tra i più significativi, nel 2017 ha superato Alan Shearer, segnando 39 gol in Premier League in un solo anno solare, un primato che ha riscritto le statistiche del campionato inglese.

Ha conquistato il titolo di capocannoniere della Premier League tre volte, di cui due consecutive, e si è distinto anche in Bundesliga e in UEFA Champions League, dove ha raggiunto lo stesso traguardo una volta ciascuna. Con la nazionale, è stato il miglior marcatore del Mondiale 2018 e dell’Europeo 2024. Nello stesso anno, ha ottenuto la Scarpa d’Oro e il prestigioso Trofeo Gerd Müller, consolidando il suo status tra i migliori attaccanti del panorama calcistico mondiale. Oggi il Bayern è al comando della Bundesliga, ha una buona classifica in Champions League e Kane si sta confermando trascinatore con 22 reti segnate in altrettante partite. Il 2025 lo vedrà senz’altro protagonista.

Mohamed Salah

“È il mio ultimo anno al club, quindi voglio fare qualcosa di speciale per la città“. Queste le parole di Mohamed Salah, che è in procinto di concludere la sua esperienza al Liverpool dopo ben 8 stagioni. Anche in questo caso, di presentazioni non ce n’è proprio bisogno. È considerato uno dei migliori calciatori africani di tutti i tempi e uno dei più forti attaccanti della sua generazione.

Tra il 2018 e il 2019 ha vinto per due volte consecutive il titolo di capocannoniere delle Premier League, riconoscimento che ha conquistato un’altra volta più tardi. Il 5 marzo 2023 ha raggiunto quota 129 gol segnati in 205 partite con la maglia del Liverpool, diventando il miglior marcatore della squadra di tutti i tempi in Premier League. Quella 2024/25 è una stagione molto significativa per i Reds, che sono al comando del campionato così come del tabellone generale della Champions League. Con 21 reti complessive siglate in 29 apparizioni, Salah proverà a trascinare la sua squadra anche quest’anno, probabilmente per l’ultima volta.

