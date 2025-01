La Champions League 2024/2025 parte con le solite certezze targate Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco, ma il nuovo formato e alcune squadre-sorpresa potrebbero ribaltare i pronostici. Ecco le dieci favorite per la vittoria finale.

10. Bayer Leverkusen

Il Bayer Leverkusen potrebbe essere la sorpresa della Champions League per due motivi. Innanzitutto ha iniziato il cammino nel girone in modo molto positivo, posizionandosi subito fra le parti alte della classifica, davanti anche alle big. Questo potrebbe favorirlo poi negli incroci successivi. E poi i tedeschi hanno fatto vedere di essere in grado di vincere in Bundesliga, arrivando anche in finale di Europe League nella scorsa stagione.

9. PSG

Da anni il PSG ci prova senza tuttavia riuscire a centrare l’obiettivo. Sono lontani gli anni in cui nella rosa c’erano Messi, Neymar, Mbappé. Il gruppo sembra un gradino sotto rispetto al passato, ma forse proprio l’assenza di prime donne potrebbe agevolare la crescita collettiva. Luis Enrique ha esperienza e il talento con Asensio, Muani e Dembelé non manca. Prima bisogna superare la fase a gironi dopo tre brutte sconfitte. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

PARIS, FRANCE – NOVEMBER 02: Achraf Hakimi of PSG passes the ball during the Ligue 1 match between Paris Saint-Germain FC and Racing Club de Lens at Parc des Princes on November 02, 2024 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

8. Atletico Madrid

Simeone non molla mai e la sensazione è che anche nell’edizione 24/25 vedremo l’Atletico nelle fase finali. Poi manca un qualcosa per trasformare i colchoneros in una squadra vincente in Europa. Julian Alvarez potrebbe essere l’uomo in più, anche perché ha la stoffa del vincente e nonostante la giovane età ha già sollevato la Champions League con il Manchester City. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

7. Inter

Non parte sicuramente tra le prime favorite, però la finale giocata contro il City un paio di anni fa non è poi così lontana. Simone Inzaghi conosce a memoria la propria squadra e la continuità potrebbe fare la differenza quando si arriverà agli scontri da dentro o fuori. Poi c’è Lautaro Martinez che, dopo il Mondiale conquistato con l’Argentina nel 2022, vuole affermarsi anche nella coppa dalle grandi orecchie. I tifosi interisti ci sperano. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MANCHESTER, ENGLAND – SEPTEMBER 18: Hakan Calhanoglu of Internazionale during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 match between Manchester City and FC Internazionale Milano at City of Manchester Stadium on September 18, 2024 in Manchester, England. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)

6. Barcellona

Sembra proprio che la nuova generazione possa fare il salto di qualità in questa stagione. Pedri, Balde, Yamal, Cubarsì, Casado e tanti altri ormai sono l’ossatura del nuovo Barca targato Hans Flick, il quale ha vinto con il Bayern Monaco una Champions, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club. Un tecnico che sa come vincere trofei internazionali e che proverà a ripetersi anche in Catalogna. I tempi non sembrano ancora maturi, ma chissà che la generazione terribile blaugrana possa far saltare il banco. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MADRID, SPAIN – AUGUST 27: Jules Koundé and Lamine Yamal of FC Barcelona talking during the La Liga match between Rayo Vallecano and FC Barcelona at Estadio de Vallecas on August 27, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

5. Borussia Dortmund

Anche in questo caso i risultati non mettono i gialloneri nelle prime posizioni. Non possiamo dimenticare però che il Borussia Dortmund è la finalista perdente della scorsa edizione e inevitabilmente vorrà prendersi una rivincita in questa annata. Il 7-1 contro il Celtic è stato un buon segnale, poi però sono arrivate due sconfitte contro Real Madrid e Barcellona che hanno ridimensionato le valutazioni sulla squadra di Nuri Sahin. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

4. Bayern Monaco

L’inizio in Champions non è stato tra i migliori. I bavaresi sono cresciuti con il passare delle settimane ritrovando continuità di risultati sia in Europa che in Germania. Guidano la Bundesliga in un testa con il Leverkusen che potrebbe durare fino alla fine. Kompany ha ridato ordine e disciplina e davanti si aggrappa ad un ispirato Harry Kane e un Musiala che illumina il gioco. Kane ancora in carriera non ha vinto nulla…che sia la volta buona. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MADRID, SPAIN – MAY 8: Jamal Musiala of Bayern München gestures during the UEFA Champions League semi-final second leg match between Real Madrid and FC Bayern München at Estadio Santiago Bernabeu on May 8, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Alberto Gardin/Eurasia Sport Images/Getty Images)

3. Manchester City

Eccoci arrivati ad una delle grandi favorite. Il Manchester City non si può escludere tra le potenziali vincenti della Champions League 24/25. In Premier League i Citizens vacillano addirittura in zona Europa League. Non va meglio in Europa, dove vanno ricordate due brutte sconfitte contro lo Sporting Lisbona e contro la Juventus di Thiago Motta. La qualità c’è, il tecnico anche con un Haaland in grado sempre di fare la differenza. Forse però il ciclo si sta esaurendo e gli stimoli del gruppo non sono più come quelli degli anni passati. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

2. Liverpool

Per alcune agenzie di scommesse il Liverpool sarebbe la prima favorita per la vittoria finale. Al momento è tra le squadre più in forma del Vecchio Continente, mettendo in mostra risultati e bel gioco. Permangono però tanti punti di domanda sull’organico che non ha grandi nomi di spicco. I numeri però parlano chiaro: primo posto nel girone di Champions con 6 vittorie su 6 e un solo gol subito, primo posto anche in Premier League. Riuscirà Arne Slot a fare il miracolo?

LIVERPOOL, ENGLAND – NOVEMBER 05: Liverpool’s Virgil van Dijk during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Bayer 04 Leverkusen at Anfield on November 05, 2024 in Liverpool, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

1. Real Madrid

Come ogni anno il Real Madrid è in cima alle preferenze. Non sono necessarie molte parole per descrivere l’attitudine delle Merengues nel portare a casa Champions: sono 15 in totale in bacheca, ben 8 in più del Milan secondo in questa speciale classifica. Carlo Ancelotti è l’allenatore in circolazione che l’ha vinta più volte e a Madrid è ormai di casa. Ultimo fattore: il Real è la squadra campione in carica.

