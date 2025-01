Gli Australian Open sono il primo grande appuntamento dello Slam in questo 2025. Jannik Sinner parte come super favorito nell’individuale maschile, ma ci potrebbero essere delle sorprese. Nel femminile la situazione è ancora più incerta, con tante outsider pronte ad inserirsi tra le favorite. Ma vediamo insieme i favoriti per il primo slam dell’anno.

Jannik Sinner

Il sorteggio non gli ha riservato particolari insidie. A parte un primo turno contro il cileno Jarry, che non rappresenta un grosso pericolo, la strada verso le fasi finali sembra spianata. Nessun avversario fino agli ottavi appare in grado di minacciare seriamente la sua corsa, e Sinner può concentrarsi sulle proprie prestazioni senza doversi preoccupare troppo della concorrenza.

Con due Slam vinti recentemente sul cemento, Sinner ha dimostrato di essere a suo agio sulla superficie. Dopo aver chiuso la scorsa stagione al massimo della forma e con il titolo di numero 1 del mondo, il talento altoatesino si presenta come l’uomo da battere.

Più interessante sarà la sfida degli ottavi, dove si potrebbero presentare avversari come Hurkacz e Rune. Più che nel quarto di finale, la vera difficoltà potrebbe arrivare più avanti, quando il torneo entrerà nel vivo. Jannik Sinner parte da grande favorito per il torneo, e il suo percorso, almeno nelle fasi iniziali, appare decisamente favorevole. Se manterrà la forma vista nel 2023, il traguardo finale sembra a portata di mano. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic

A soli 21 anni, il talento spagnolo è ormai uno dei dominatori indiscussi del tennis mondiale, e il suo bilancio positivo nei confronti di Sinner (6-4) lo avvantaggia psicologicamente.

Alcaraz è sicuramente il secondo favorito ed è innegabile che il grande pubblico si aspetti lo scontro con Sinner. Lo spagnolo, fresco di vittorie a Roland Garros e Wimbledon, è a un passo dal completare il suo “Grand Slam” personale, avendo come unico ostacolo il trionfo australiano. Tuttavia, la superficie veloce di Melbourne potrebbe dare a Sinner un vantaggio.

Se da una parte c’è la nuova generazione terribile, Novak Djokovic resta sempre una presenza minacciosa. Con ben 10 titoli a Melbourne, il serbo è il vero “re” del torneo e un avversario da non sottovalutare. L’anno scorso è stato eliminato da Sinner in semifinale, ma dopo tutto è ancora al settimo posto nel ranking e l’esperienza potrebbe risultare determinante nelle fasi finali del torneo.

Novak Djokovic del Team Serbia gioca un dritto nel suo incontro di singolare contro Alex de Minaur del Team Australia durante la sesta giornata della 2024 United Cup alla RAC Arena il 03 gennaio 2024 a Perth, Australia. (Foto di Paul Kane/Getty Images)

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka entra in questo torneo come una delle principali favorite, forte di due Slam vinti consecutivamente nell’ultima stagione. Sabalenka si troverà a dover affrontare un cammino non privo di insidie. Il sorteggio non le è favorevole, e il suo tabellone presenta avversarie che potrebbero metterla seriamente alla prova, a partire da Coco Gauff.

Il 2024 però è iniziato alla grande e questo lascia ben sperare: la vittoria convincente al Brisbane International contro Kudermetova è un ottimo punto di inizio per questa annata. Quando la bielorussa è in piena forma è in grado di dominare gli scambi e imporre il proprio gioco. Vi è poi un appuntamento con la storia che potrebbe dare ulteriori motivazioni alla tennista. Martina Hingis nel 1999 realizzò l’impresa di vincere tre volte consecutive in Australia e la bielorussa potrebbe emularla.

Nel cammino di Sabalenka ci sono Linda Noskova e Mirra Andreeva. mentre il possibile incontro con Zheng ai quarti potrebbe rendere ancor più arduo il percorso verso la semifinale. Nonostante le difficoltà del tabellone, Sabalenka rimane una delle grandi favorite. La potenza del suo gioco, la sua esperienza e la sicurezza che ha trovato negli ultimi mesi la pongono in una posizione privilegiata rispetto alle altre contendenti, tra cui Gauff e Swiatek. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Iga Swiatek

Swiatek nella United Cup ha portato la Polonia in finale, perdendo però per mano degli Stati Uniti. Senza dubbio è la rivale principale di Sabalenka per questi Australian Open per diversi motivi. La polacca è stata in cima al ranking mondiale e viene da una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Forse ha una confidenza migliore con i tornei francesi, visto che ha trionfato ben quattro volte al Roland Garros ma mai in Australia. In questo 2025 proverà a sfatare questa maledizione.

Leggi anche