Gennaio segna l’inizio della stagione del tennis, un periodo entusiasmante che porta con sé una serie di eventi internazionali di alto livello. I tennisti di tutto il mondo si preparano a dare il via a un nuovo anno di competizioni, con tornei importanti che aprono la strada agli appuntamenti principali come gli Australian Open. Ecco quali sono le partite di tennis da non perdere a Gennaio!

Adelaide International (dal 6 all’11 gennaio)

L’Adelaide International è un torneo di tennis che si svolge ogni anno ad Adelaide, in Australia, su campi in cemento. Questo evento, che si tiene a gennaio, serve come preparazione per l’Australian Open, il primo Grande Slam dell’anno. Il montepremi dell’Adelaide International premia generosamente i tennisti, con il vincitore che conquista 250 punti e 103.525 $, mentre il finalista ottiene 165 punti e 60.250 $.

Nella scorsa edizione nel singolo maschile ha trionfato Jiri Lehecka, che ha sollevato il suo primo titolo a livello di tour trionfando nella finale dell’ATP 250 contro Jack Draper con il punteggio dicon il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3.

Tra i precedenti vincitori ci sono anche le stelle del tennis mondiale Jannik Sinner e Andrey Rublev. Creato nel 2020, il torneo comprende una sezione maschile e una femminile, che fa parte della categoria WTA 500.

ATP 250 Auckland (dal 6 all’11 gennaio)

L’ASB Classic è il più grande evento sportivo professionistico maschile in Nuova Zelanda e si tiene ad Auckland dal 1956. Giocato nella settimana precedente l’Australian Open, l’evento ATP 250 è una tappa cruciale in preparazione del primo torneo del Grande Slam dell’anno.

La stagione tennistica quindi rimane in Oceania per il mese di gennaio proprio per favorire la logistica degli atleti che puntano forte sul primo grande torneo. In campo anche Luca Nardi e Lorenzo Sonego, stelle del tennis azzurro. L’edizione 2024 è stata vinta dal cileno Alejandro Tabilo, mentre nel doppio trionfarono Wesley Koolhof e Nikola Mektić.

Australian Open (dal 12 al 26 gennaio)

L’Australian Open 2025 prenderà ufficialmente il via il 12 gennaio, con le finali programmate per sabato 25 e domenica 26 gennaio. La spedizione italiana è una delle più numerose di sempre, con una forte rappresentanza sia nel tabellone maschile che in quello femminile.

Tra gli uomini, i tennisti italiani qualificati tramite il ranking sono Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Luca Nardi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Tra le donne, troviamo Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani (impegnata nelle qualificazioni questa settimana), le esordienti Nuria Brancaccio, Giorgia Pedone e Lucrezia Stefanini.

Nel doppio, gli azzurri schierano Simone Bolelli e Andrea Vavassori, Marco Bortolotti e Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Diego Hidalgo per il maschile, mentre il duo olimpico Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno insieme nel femminile, con l'emiliana che scenderà in campo anche nel misto con Vavassori.

Tra le teste di serie dell’Australian Open 2025, Jannik Sinner è il numero 1, seguito da Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Novak Djokovic, Alex de Minaur, Andrey Rublev e Grigor Dimitrov. L’avvio del torneo coincide con la Opening Week, un periodo di esibizioni che permette ai tennisti di prepararsi prima dell’inizio ufficiale del torneo. In questi giorni, Sinner ha già mostrato il suo potenziale, battendo Alexei Popyrin, e tornerà in campo il 10 gennaio contro Stefanos Tsitsipas.

La settimana di esibizioni terminerà il 11 gennaio, con un giorno di riposo prima dell’inizio del vero e proprio torneo, che prenderà il via il 12 gennaio. Durante questa fase, i tennisti di punta, tra cui Sinner, Alcaraz, Zverev, Medvedev e Djokovic, saranno i protagonisti.

Sinner, che parte da favorito, potrà incontrare Alcaraz solo in semifinale e Zverev eventualmente in finale, mentre ai quarti potrebbe affrontare uno dei giocatori tra Medvedev, Ruud, Djokovic e de Minaur. Il torneo promette di essere emozionante, con i riflettori puntati sui grandi campioni che daranno il massimo per vincere il primo Slam dell’anno.

ATP 250 Montpellier (dal 27 gennaio al 2 febbraio)

Dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025, la Sud de France Arena di Montpellier accoglierà la 15ª edizione dell’Open Sud de France, conosciuto anche come Open Occitanie. Questo torneo ATP 250, che si disputa su superficie in cemento al coperto, vedrà scendere in campo alcuni dei migliori tennisti del mondo.

Con un montepremi totale di 579.320 dollari, l’evento attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La formula prevede incontri al meglio dei tre set, con tie-break in ogni set e un tie-break da 10 punti in caso di terzo set, una regola che promette di rendere le sfide ancora più avvincenti.

Il tabellone del singolare maschile include 28 giocatori, di cui 21 ammessi direttamente grazie al loro ranking ATP, 4 provenienti dalle qualificazioni e 3 che riceveranno una wild card. Le 8 teste di serie, che saranno determinati in base alla classifica ATP di una settimana prima dell’inizio del torneo, sono tra i giocatori più attesi del torneo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il girone di qualificazione, che prenderà il via domenica 26 gennaio, sarà composto da 16 giocatori: 14 ammessi direttamente tramite il ranking ATP e 2 wild card. I vincitori dei rispettivi gironi si guadagneranno un posto nel main draw, dove si affronteranno con gli altri top player in un torneo ricco di emozioni.

Nel doppio, il formato è simile a quello del singolare, con tutte le partite giocate al meglio dei 3 set, e un tie-break decisivo in caso di parità nel terzo set. Il tabellone finale prevede 16 squadre, di cui 14 entrano di diritto grazie al loro ranking ATP, con altre 2 squadre che beneficiano di wild card. Tra i vincitori nel singolo degli ultimi anni si annoverano i nomi di Alexander Bublik e Jannik Sinner.

