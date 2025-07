Sinner, la previsione di Simone Vagnozzi: “Dimenticate Parigi, sarà tutto diverso”

Le semifinali di Wimbledon hanno confermato quanto ormai sia impossibile parlare di tennis senza nominare Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo ha regalato una prestazione sontuosa contro Novak Djokovic, eliminato in tre set con autorevolezza e lucidità, spegnendo le ultime velleità del campione serbo.

L’iberico, invece, ha dovuto sudare un po’ di più contro Taylor Fritz, vincendo in quattro set ma dimostrando ancora una volta un livello di resilienza e classe fuori dal comune. Domenica, i due si ritroveranno in finale per il secondo Slam consecutivo, con tutto il mondo pronto ad assistere a un nuovo capitolo della loro rivalità.

Sarà la quarta finale Slam consecutiva per Sinner – dopo il titolo agli Australian Open, la vittoria agli US Open 2024 e la sconfitta a Parigi proprio contro Alcaraz – e la terza finale consecutiva a Wimbledon per il murciano, che ha già battuto Djokovic nel 2023 e nel 2024. Lo scenario è leggendario, l’attesa altissima, e a confermarlo è anche Simone Vagnozzi, coach del tennista azzurro.

“Sarà una finale diversa da quella di Parigi”, ha spiegato Vagnozzi ai microfoni di SuperTennis TV. “Lì si è deciso tutto su pochi punti, ma qui cambia tutto: la superficie, l’approccio, e anche la fiducia con cui arrivano entrambi”. Il tecnico fa riferimento a un dettaglio non banale: sull’erba, ogni singolo turno di servizio può decidere le sorti di un set. E qui, proprio il servizio di Jannik potrebbe fare la differenza.

“Ci siamo preparati bene”, ha ribadito Vagnozzi. “Jannik ha avuto qualche difficoltà fisica all’inizio del torneo, soprattutto contro Dimitrov, ma dai quarti in poi il servizio è tornato solido ed è un’arma fondamentale su questa superficie”. Del resto, i numeri parlano chiaro: l’altoatesino ha mostrato una solidità mentale rara, e anche quando ha sofferto, ha trovato soluzioni senza perdere mai la bussola.

Alcaraz, dal canto suo, resta un avversario temibile. L’equilibrio nei precedenti è solo apparente: 13 incontri ufficiali nel circuito maggiore, con Sinner avanti 4-3, ma con una sfida psicologica che pesa, specie dopo il Roland Garros. È il tipo di match che può decidersi su dettagli, e in cui il livello medio è altissimo.

Da non sottovalutare anche l’aspetto emotivo. Sinner veste il numero 10, ereditato idealmente dal suo idolo Alessandro Del Piero, e vuole continuare a costruire la propria identità da simbolo del tennis italiano. Lo stesso Vagnozzi sottolinea quanto questa finale valga anche in prospettiva: “Siamo consapevoli del momento e dell’importanza di questa partita, ma sappiamo anche che Jannik ha le carte per giocarsela fino in fondo”.

Domenica, dunque, l’erba di Wimbledon sarà teatro di una finale attesissima, la più giovane del torneo dal 2008. Ma per Sinner e Alcaraz è solo il prossimo round di una rivalità che promette di segnare un’epoca. Con una certezza in più, firmata Vagnozzi: “Sarà tutto diverso da Parigi”. E forse anche dal passato.

