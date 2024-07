Martina Hingis ha raggiunto i vertici del tennis già da ragazzina. Conosciuta per la sua intelligenza tattica e il suo gioco elegante, Hingis ha conquistato numerosi titoli del Grande Slam e scalato precocemente la vetta delle classifiche mondiali. Ecco la sua carriera raccontata per tappe.

La carriera precoce

Martina Hingis è nata il 30 settembre 1980 a Košice, nella Cecoslovacchia (oggi Slovacchia), da Melanie Molitor e Karol Hingis. La madre di Martina, Melanie, era una giocatrice di tennis di buon livello e iniziò ad allenare la figlia fin da piccolissima. Martina vinse il suo primo torneo internazionale a soli 9 anni. La carriera juniores di Hingis fu eccezionale. Nel 1993, a soli 12 anni, vinse il torneo juniores di Wimbledon, diventando la più giovane vincitrice di un titolo juniores nella storia del torneo. Questo successo fu solo l’inizio di una carriera che avrebbe visto Hingis dominare il tennis mondiale da adolescente. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

LONDON, ENGLAND – JULY 14: Martina Hingis of Switzerland plays a backhand as she plays with Kim Clijsters of Belgium against Ashleigh Barty of Australia and Casey Dellacqua of Australia in the Ladies’ Invitational Doubles Final during day fourteen of The Championships Wimbledon 2024 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 14, 2024 in London, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Martina Hingis fece il suo debutto professionale nel 1994, a soli 14 anni. Nel 1996 raggiunse i quarti di finale agli US Open, dimostrando di poter competere ai massimi livelli nonostante la sua giovane età. La sua intelligenza tattica e la capacità di leggere il gioco degli avversari la resero una giocatrice formidabile, anche contro avversarie più esperte e potenti.

I successi e il dominio nel tennis femminile

Il 1997 fu l’anno della consacrazione per Hingis. All’età di 16 anni conquistò l’Australian Open, diventando la più giovane vincitrice di un titolo del Grande Slam nell’era Open. Successivamente, mise in bacheca anche Wimbledon e gli US Open, e raggiunse la finale al Roland Garros, dove fu sconfitta da Iva Majoli. Con questi successi, Hingis divenne la numero uno del mondo, stabilendo un record come la più giovane numero uno nella storia del tennis.

Tra il 1997 e il 2001, Hingis dominò il circuito WTA. Collezionò un totale di cinque titoli del Grande Slam in singolare, inclusi tre Australian Open consecutivi (1997, 1998, 1999), un titolo a Wimbledon (1997) e uno agli US Open (1997). Inoltre, mise in bacheca ben nove titoli del Grande Slam in doppio e uno in doppio misto.

Nonostante il suo successo precoce, Hingis affrontò numerosi infortuni che limitarono la sua carriera. Problemi cronici alla caviglia e alla schiena la costrinsero a ritirarsi temporaneamente dal tennis nel 2002, a soli 22 anni. Tuttavia, la sua passione per il tennis e la determinazione a competere la spinsero a riprovarci. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nel 2006, Hingis annunciò il suo ritorno al tennis professionistico. Sebbene non riuscì a replicare il successo del passato, sfoderò ancora prestazioni notevoli, vincendo tre titoli WTA e arrivando fino ai quarti di finale agli Australian Open e agli US Open. Il suo ritorno fu accolto con entusiasmo dai fan del tennis, che ammiravano la sua resilienza e determinazione.

Nonostante alcuni successi nel 2006, Hingis si ritirò di nuovo nel 2007 a causa di nuovi problemi fisici e una controversia legata a un test antidoping. La svizzera fu squalificata per due anni, una decisione che contestò a più riprese anche per vie legali, ma che la portò comunque a ritirarsi dal tennis professionistico.

La nuova carriera nel doppio

Nel 2013, Hingis fece un altro sorprendente ritorno, questa volta concentrandosi principalmente sul doppio e il doppio misto. La sua esperienza la resero una delle migliori giocatrici di doppio del mondo. Insieme a partner come Sania Mirza, Yung-Jan Chan e Leander Paes, Hingis vinse numerosi titoli del Grande Slam in doppio e doppio misto. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

LONDON, ENGLAND – JULY 16: Jamie Murray of Great Britain and partner Martina Hingis of Switzerland (bottom) in action during the Mixed Doubles final match against Heather Watson of Great Britain and Henri Kontinen of Finland on day thirteen of the Wimbledon Lawn Tennis Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club at Wimbledon on July 16, 2017 in London, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Tra il 2015 e il 2017, Hingis vinse cinque titoli del Grande Slam in doppio e sette in doppio misto, consolidando ulteriormente la sua eredità come una delle più grandi giocatrici di doppio nella storia del tennis. La sua capacità di leggere il gioco e le sue straordinarie abilità tecniche le permisero di competere ai massimi livelli anche a 37 anni. Nel 2017, Martina Hingis annunciò il suo ritiro definitivo dal tennis professionistico. Terminò la sua carriera in grande stile, vincendo il suo ultimo titolo del Grande Slam agli US Open in doppio misto con Jamie Murray. Questo successo fu il coronamento di una carriera straordinaria che aveva visto Hingis trionfare sia in singolare che in doppio.

Quanti Slam ha vinto?

Durante la sua carriera, Hingis ha stabilito numerosi record. Oltre ad essere la più giovane numero uno del mondo, è stata anche la più giovane vincitrice di un titolo del Grande Slam nell’era Open. Ha trascorso un totale di 209 settimane come numero uno del mondo in singolare e 90 settimane in doppio, dimostrando la sua eccellenza in entrambe le discipline. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

2017 U.S. Open Tennis Tournament – DAY FOURTEEN. Martina Hingis of Switzerland and Yung-Jan Chan of Chinese Taipei with the trophy after winning the Women’s Doubles Final at the US Open Tennis Tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 10, 2017 in Flushing, Queens, New York City. (Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images)

Nel palmares della tennista ci sono 5 tornei del Grande Slam in singolare, 13 in doppio e 7 in doppio misto. Complessivamente si è aggiudicata ben 43 tornei WTA. Dopo il suo ritiro, Hingis è rimasta coinvolta nel mondo del tennis come allenatrice e ambasciatrice del gioco. Ha lavorato come consulente per diverse giocatrici e ha partecipato a eventi esibizione, continuando a condividere la sua passione e conoscenza del tennis con la comunità sportiva.

Leggi anche