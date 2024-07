Pete Sampras è stato uno dei migliori tennisti di tutti i tempi. Soprannominato Pistols o Pistol Pete per i suoi colpi poderosi, ha vinto 14 titoli del Grande Slam, cinque ATP Finals ed è stato numero 1 in classifica per molto tempo. Pete Sampras è senza ombra di dubbio una delle figure più iconiche e decisive della storia del tennis. E’ stato il numero 1 in classifica per ben 286 settimane. Meglio di lui sono riusciti a fare solamente Novak Djokovic e Roger Federer. I successi a Wimbledon e i suoi serve and volley micidiali ho hanno reso una vera e propria leggenda in questo sport. Ma andiamo a scoprire meglio la storia di “Pistol Pete” Sampras.

(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Le origini

Pete Sampras nasce il 12 agosto del 1971 a Washington. E’ il terzo di quattro figli avuti da papà Sam e mamma Georgia. Il padre viene dagli Stati Uniti da padre greco, Costas Sampras, e da madre statunitense di origine ebraica, Sarah A. Steinberg. Si avvicina al tennis molto presto, all’età di sette anni. Deve molto al suo maestro Peter Fischer, che negli anni lo trasforma in un giocatore d’attacco, specializzato nel serve and volley. Durante l’adolescenza riesce pure a modificare il rovescio da bimani e una mano sola. Nel 1988 diventa professionista all’età di sedici anni.

La carriera e i record

Nel 1990 Pete Sampras si aggiudica in finale contro Andres Gomez a Philadelphia il suo primo torneo ATP. Lo stesso anno riesce a conquistare la prima vittoria nel Grande Slam agli US Open contro Andre Agassi. E’ l’atleta più giovane di sempre a farlo. Nel frattempo il suo stile di gioco viene a definirsi sempre meglio: potenza, precisione e un servizio capace di superare i 215 chilometri all’ora di velocità (da qui il suo soprannome “Pistol Pete”). Il suo colpo speciale è il serve and volley: battuta violenta e immediata discesa a rete.

In carriera vince complessivamente 64 tornei ATP (di cui 14 appartenenti al Grande Slam) e riesce a rimanere al primo posto in classifica mondiale per ben 268 settimane. Ha concluso per sei anni consecutivi in vetta sopra tutti, dal 1993 al 1998. Solamente a livello di premi riesce a portarsi a casa in tutta la carriera ben 43 milioni di dollari. Padrone di Wimbledon: sull’erba inglese ha vinto sette volte su sette. Agli US Open per cinque volte e agli Australian Open per due volte. Tallone d’Achille? Roland Garros, in cui non è mai riuscito a conquistare la finale. Si ritira nel 2003 dopo gli US Open. Condivide insieme a Rafael Nadal e Bjorn Borg il record di aver vinto per otto anni di seguito almeno un torneo dello Slam.

Tra gli evidenti pregi è giusto citare anche le debolezze. Un suo limite è stato sicuramente la dipendenza del suo gioco dal servizio. Un fattore che lo ha fatto perdere anche contro giocatori di livello decisamente inferiore quando le sue battute risultavano per qualche motivo difettose. Anche per questo Sampras non ha mai vinto Slam sulla terra battuta.

(Foto di Focus on Sport/Getty Images)

La vita privata

Pete Sampras è sposato con Bridgette Wilson, ex vincitrice di Miss Teen USA e dopo attrice, cantante e modella. La coppia si è unita il 30 settembre 2000 e ha due figli: Christian Charles Sampras, nato il 21 novembre 2002, e Ryan Nikolaos Sampras, nato il 29 luglio 2005. Il patrimonio stimato di Pete Sampras è di circa 150 milioni di euro.

Possiede una collezione di auto Porsche e un palazzo nella zona del lago Sherwood nella contea di Ventura, in California. Pistol Pete è anche molto impegnato in opere di beneficenza: è membro dell’American Cancer Awareness Society, Aces for Charity, e benefattore di Vitas Gerulaitis Youth Foundation e Kids ‘Stuff Foundation.

Cosa fa oggi Pete Sampras ?

Il 20 novembre 2007 ha disputato il primo di tre incontri di esibizione a Seul contro Federer, uscendo sconfitto per 4-6, 3-6. Il 22 novembre, a Kuala Lumpur, ha perso nuovamente nel secondo incontro con un punteggio di 6-7, 6-7. Tuttavia, il 24 novembre a Macao, è riuscito a vincere l’ultima esibizione con un punteggio di 7-6, 6-4. In seguito, a marzo 2008, i due campioni si sono affrontati di nuovo in un’esibizione al Madison Square Garden di New York, con Federer che ha prevalso per 6-3, 6-7, 7-6. Nel 2008 e nel 2009 ha partecipato a diverse competizioni del circuito senior. Il 25 ottobre, in un’esibizione a Macao, ha sfidato il suo storico rivale André Agassi, battendolo per 3-6, 6-3, 10-8.

