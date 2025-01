L’Australian Open, primo dei quattro tornei del Grande Slam, è pronto ad inaugurare la stagione con una nuova edizione che promette emozioni, sfide entusiasmanti e nuove storie da scrivere. Con il suo mix di tradizione e innovazione, il torneo australiano è sempre un banco di prova fondamentale per i campioni.

Dove si gioca e tipologia di superficie

Gli Australian Open si giocano su cemento e la velocità del campo ha un impatto notevole sul gioco. I tennisti che riescono a dominare su questa superficie, come Djokovic e Sinner, sono quelli che tradizionalmente si adattano meglio alle condizioni di Melbourne. Il fascino di Melbourne Park è determinato dalle temperature estive a gennaio, dallo stadio iconico e da tante variabili tecniche per un torneo che si colloca all’inizio della stagione, quando alcuni atleti non sono ancora al top della condizione.

L’Australian Open 2025 celebra un’importante pietra miliare: 120 anni di storia, un cammino che è iniziato nel 1905 e che oggi continua a rappresentare uno degli appuntamenti più prestigiosi del tennis mondiale. Il torneo si disputa ormai da decenni sui campi del Melbourne Park, sede del torneo dal 1988, e quest’anno si preannuncia ricco di emozioni e sorprese.

I partecipanti e gli italiani in gioco

L’edizione precedente, quella del 2024, ha lasciato un segno indelebile nella storia del tennis. Jannik Sinner, infatti, ha conquistato il suo primo titolo del Grande Slam, riuscendo a raggiungere la vetta del numero 1 al mondo a fine stagione. Al femminile, è stata Aryna Sabalenka a trionfare, aggiudicandosi il titolo e consolidando ulteriormente la sua posizione tra le migliori giocatrici del circuito.

Con il via del primo turno, 128 giocatori e giocatrici si sfidano per conquistare uno dei titoli più ambiti nel tennis mondiale. La fase di qualificazione, svoltasi dal 6 al 9 gennaio, ha determinato i 16 posti rimanenti, con alcuni atleti che sono riusciti a rientrare grazie ai ritiri degli altri partecipanti, i cosiddetti “lucky loser”.

Tra i protagonisti italiani, il torneo offre un'interessante rappresentanza sia nel singolare maschile che femminile. Nel tabellone maschile, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Fabio Fognini sono pronti a lottare per un posto nelle fasi finali, accompagnati da giovani talenti come Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Luca Nardi. Nel settore femminile, le tenniste italiane Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti sono pronte a mettere in campo il meglio per il tennis azzurro.

Formato del torneo

Il formato del torneo rimane invariato, con il singolare maschile disputato al meglio dei 5 set, mentre il singolare femminile si gioca al meglio dei 3 set. Anche i tornei di doppio seguono lo stesso schema del singolare femminile. Il torneo si svolgerà, come sempre, all’interno del Melbourne Park, uno dei complessi più iconici del tennis mondiale, che ospita tre arene principali: la Rod Laver Arena, con una capienza di 15.000 spettatori, la Margaret Court Arena, che può contenere 7.500 spettatori, e la John Cain Arena, che ospita 10.500 spettatori.

Il torneo si svolgerà in due settimane intense, con il primo turno che prevede partite al meglio dei cinque set per gli uomini e al meglio dei tre per le donne. Le finali del singolare femminile e maschile si terranno rispettivamente il 25 e il 26 gennaio.

Montepremi in palio

Sul fronte del montepremi, l’edizione 2024 ha fatto registrare un incremento significativo, arrivando a un totale record di 86,5 milioni di dollari australiani (circa 53 milioni di euro). Il montepremi sia sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno, mantenendo così l’Australian Open come uno dei tornei più ricchi del circuito tennistico.

Per l'edizione 2025 sono previsti 58 milioni di euro complessivi, con un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente. Nel singolare, il vincitore guadagnerà 2,1 milioni, con il secondo classificato che incassa 1,1 milioni. I premi scendono gradualmente, con 660mila euro circa per chi raggiunge le semifinali e 21mila per il primo turno raggiunto. Nel doppio, i vincitori riceveranno quasi 500mila euro, mentre i secondi classificati guadagnano ne guadagnano 265mila.

Albo d’oro Australian Open

Con il passare dei decenni, il torneo ha visto crescere leggende del tennis come Rod Laver, che nel 1969 ha completato il Grande Slam (vincere tutti i quattro Major nello stesso anno), e Margaret Court, che ha dominato il torneo negli anni ’60 e ’70.

Negli ultimi decenni, però, il palcoscenico è stato conquistato da tennisti più recenti come Novak Djokovic, che detiene il record di vittorie con dieci titoli maschili, e Serena Williams, che ha vinto sette volte l’Australian Open, consolidandosi come una delle più grandi di sempre.

