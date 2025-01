Nel mondo del tennis, il talento dei campioni è senza dubbio fondamentale, ma spesso a fare la differenza sono gli allenatori, figure che dietro le quinte plasmano, motivano e affinano il gioco dei tennisti. Vediamo chi sono i migliori allenatori nel circuito del grande tennis.

Andy Murray

Un po’ a sorpresa Novak Djokovic a marzo 2024 ha salutato il suo storico allenatore Goran Ivanisevic dopo una lunga serie di successi. Nel mondo del tennis, le alleanze inaspettate sono rarissime, ma una notizia ha recentemente catturato l’attenzione degli appassionati: Andy Murray, l’ex numero uno al mondo, è stato scelto come nuovo tecnico.

La decisione ha sorpreso molti, considerando la storica rivalità tra i due tennisti, che negli ultimi anni si sono spesso affrontati in sfide epiche nei tornei più prestigiosi. La scelta di Murray come allenatore potrebbe essere una mossa strategica, con l’obiettivo di sfruttare l’esperienza del britannico nelle situazioni di alta pressione e nei momenti decisivi delle partite.

In un'intervista, Djokovic ha dichiarato: "Cerchiamo di parlare molto sia in campo che fuori. Abbiamo parlato prima della partita e prima del riscaldamento. Quando è terminato il match, abbiamo subito parlato delle mie sensazioni e mi ha detto cosa pensava della partita. La comunicazione è la chiave per trovare la migliore formula." L'Australian Open 2025 segna l'esordio storico sia dello scozzese come allenatore che della coppia sui grandi palcoscenici.

Patrick Mouratoglou

Mouratoglou ha iniziato la sua carriera nel mondo del tennis come allenatore, riuscendo a costruire una reputazione internazionale grazie al suo approccio innovativo e al suo talento nel trasformare giocatori di alto livello in campioni.

Nel 2012 Mouratoglou iniziò ad allenare Serena Williams, portando la tennista a vincere numerosi titoli, inclusi diversi Grand Slam, e contribuendo a migliorare il suo gioco in modo radicale. Il suo approccio strategico, focalizzato sulla tecnica e sulla mentalità, ha avuto un impatto fondamentale nel successo della statunitense.

Ma la sua carriera si estende ben oltre il legame con la campionessa americana. Da ricordare la preparazione tecnica di Simona Help e soprattutto la trasformazione di Holger Rune, con cui ha ha avuto un rapporto professionale fino al 2024. Interessante vedere cosa riuscirà a combinare Mouratoglou con Naomi Osaka, tennista ancora giovane che nel 2017 era in cima al ranking mondiale e che nel giro di pochi anni ha collezionato anche due tornei del Grande Slam. Ad oggi però la giapponese è in un momento di flessione e ha scelto un allenatore esperto per risollevarsi ad alto livello.

Juan Carlos Ferrero

Juan Carlos Ferrero, ex numero uno al mondo e vincitore del Roland Garros nel 2003, è diventato uno dei nomi più significativi nel panorama tennistico odierno, grazie al suo ruolo di allenatore di Carlos Alcaraz. Il legame tra i due, nato nel 2018, ha portato a risultati straordinari, culminando nella straordinaria ascesa di Alcaraz nel circuito ATP.

Ferrero, con la sua esperienza da campione, ha svolto un ruolo cruciale nel guidare Alcaraz verso la sua vittoria agli US Open nel 2022, che lo ha catapultato al numero uno del mondo a soli 19 anni. Ferrero ha sempre creduto nel potenziale di Alcaraz, come spesso dichiarato nel corse delle interviste. La loro collaborazione ha trasformato Alcaraz in un tennista completo, capace di dominare su tutte le superfici. Vedremo se la coppia resisterà o ci sarà qualche cambiamento nel percorso del talentino spagnolo.

BERLINO, GERMANIA – 22 SETTEMBRE: Carlos Alcaraz del Team Europe festeggia un punto contro Taylor Fritz del Team World durante il match di singolare maschile della terza giornata della Laver Cup alla Uber Arena il 22 settembre 2024 a Berlino, Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images for Laver Cup)

Anton Dubrov

Dubrov è un classe ’95, dato che lo inserisce tra gli allenatori più giovani tra quelli di alto livello nel circuito tennistico. Originario della Bielorussia, Dubrov ha iniziato la sua carriera come tennista, ma non ha mai raggiunto i livelli di successo dei suoi allievi. Tuttavia, la sua passione per il gioco e la sua conoscenza approfondita delle dinamiche tecniche e psicologiche del tennis lo hanno spinto verso la carriera da coach. Nel 2017, Dubrov ha iniziato a lavorare con Medvedev, un giovane talento che stava cercando di emergere nel circuito ATP.

Il bielorusso è diventato allenatore di Aryna Sabalenka nel 2020, dopo averla assistita per anni sugli aspetti della battuta. Sostituendo Dmitry Tursunov, ha portato Sabalenka a risultati costanti, con quattro titoli WTA nel suo primo anno come coach. Nel 2021 la tennista raggiunse il numero 2 del mondo, ma nel 2022 i due hanno vissuto un’incomprensione, tanto che Dubrov si offrì di dimettersi, ma Sabalenka lo convinse a restare. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Darren Cahill

La sua carriera da allenatore è iniziata con Andre Agassi, con cui ha collaborato nel 2002. Insieme, Agassi vinse l’ultimo Grande Slam della sua carriera agli US Open 2003. Ma la vera svolta per Cahill arrivò con la collaborazione con Simona Halep. Dal 2015 al 2018, Cahill ha lavorato con la tennista rumena, contribuendo a portarla al successo al Roland Garros nel 2018. Sicuramente ha una buona fetta di merito nell’esplosione di Jannik Sinner, partecipando allo staff tecnico insieme a Simone Vagnozzi.

In un paio d’anni, ovvero nel periodo tra il 2022 e il 2024, il tennista italiano è cresciuto tantissimo, vincendo, tra le altre cose, Australian Open, US Open e due Coppe Davis. Cahill ha il merito di aver portato Sinner in cime al ranking, anche se la collaborazione si concluderà a fine 2025.

