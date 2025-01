L’Australian Open, uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale, ha regalato nel corso degli anni alcune delle finali più emozionanti e memorabili della storia dello sport. Da match epici tra leggende del tennis a sfide che hanno visto il trionfo di giovani promesse, il torneo australiano ha sempre offerto spettacolo e adrenalina. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ripercorriamo insieme le 5 finali più iconiche che hanno segnato il destino del torneo e che sono rimaste impresse nella memoria degli appassionati. Dalle vittorie storiche alle incredibili rimontate, ogni finale ha avuto il suo particolare significato, contribuendo a scrivere pagine indimenticabili nella storia del tennis.

Andre Agassi vs Pete Sampras (1995)

La finale degli Australian Open del 1995 è stata un capitolo indimenticabile nella storia del tennis, segnando il 13° incontro tra i due rivali di sempre, Andre Agassi e Pete Sampras. Questa partita non è stata solo una sfida tra i due migliori giocatori del mondo, ma anche un confronto tra stili contrastanti: Sampras con il suo potente servizio e la sua maestria a rete, e Agassi con il suo ritorno impeccabile e i colpi potenti da fondo campo. Agassi, arrivato in finale senza aver perso un set, si presentò con un nuovo look, un taglio di capelli corto che simboleggiava la sua trasformazione sia esteriore che interiore, segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera.

D’altra parte, Sampras, che stava attraversando un periodo difficile a causa della malattia del suo allenatore Tim Gullikson, aveva già affrontato numerose sfide emotive, inclusa una partita emozionante nei quarti contro Jim Courier, dove scoppio in lacrime. Nonostante ciò, Sampras si aggiudicò il primo set, ma Agassi reagì con forza, dominando il secondo set e recuperando un tie-break cruciale nel terzo. Dopo aver salvato due set point, Agassi chiuse la partita con un punteggio di 4-6, 6-1, 7-6, 6-4, strappando il servizio a Sampras e conquistando il titolo, oltre a guadagnare il primo posto nel ranking mondiale. Quella vittoria rimase l’unica in un torneo del Grande Slam contro Sampras, in una rivalità che ha segnato profondamente il tennis degli anni ’90.

(Foto di WILLIAM WEST/AFP via Getty Images)

Serena Williams vs Venus Williams (2003)

La finale degli Australian Open del 2003 ha segnato l’inizio di una nuova era nel tennis femminile, con Serena Williams che ha consolidato il suo dominio sulla scena internazionale. Questo incontro tra le sorelle Williams, la quarta finale consecutiva tra di loro in un torneo del Grande Slam, è stato uno dei più entusiasmanti della loro rivalità. Serena, già vincitrice nelle finali di Roland Garros, Wimbledon e US Open nel 2002, ha trionfato ancora una volta, conquistando il suo primo titolo a Melbourne e diventando la quinta donna nella storia a detenere contemporaneamente tutti e quattro i titoli principali del tennis.

La partita, lunga 2 ore e 22 minuti, è stata caratterizzata da scambi potenti e un servizio devastante. Venus ha servito per il primo set sul 5-4, ma Serena ha reagito prontamente, portandosi al tie-break e vincendo il primo set. Venus ha reagito nel secondo, ma nel terzo set, nonostante alcuni momenti di grande tennis, Serena ha mantenuto la calma e la concentrazione, vincendo gli ultimi due giochi grazie anche a quattro errori non forzati di Venus nell’ultimo game. Con questa vittoria, Serena ha iniziato il suo dominio su Melbourne, che l’avrebbe portata a vincere il torneo altre sei volte, diventando una delle più grandi leggende del tennis femminile.

(Foto di Sean Garnsworthy/Getty Images)

Monica Seles vs Steffi Graf (1993)

Nel 1993, Monica Seles arrivò agli Australian Open come la regina incontrastata del tennis femminile, avendo conquistato sei titoli nelle sue ultime sette partecipazioni ai tornei del Grande Slam e superato Steffi Graf al vertice del ranking mondiale. La loro rivalità, ormai leggendaria, raggiunse un altro capitolo emozionante proprio nella finale di Melbourne. La partita si decise nel sesto gioco del terzo set: con la Graf al servizio sul 2-3 e il punteggio a suo favore 30-0, Seles eseguì un incredibile vincente da fondo campo, strappando poi il servizio alla sua avversaria e vincendo i successivi due giochi per conquistare il titolo con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2.

A soli 19 anni, Seles ottenne il suo terzo titolo consecutivo agli Australian Open, mantenendo un record impeccabile di 28 vittorie e nessuna sconfitta in quel torneo. Tuttavia, solo tre mesi dopo, la sua carriera subì una drammatica interruzione quando fu accoltellata da un fan di Steffi Graf, un atto che la costrinse a una lunga pausa e la tenne lontana dai campi per dieci eventi del Grande Slam. Nonostante il suo ritorno con la vittoria dell’ultimo titolo agli Australian Open nel 1996, la Seles che seguì l’aggressione non fu più la stessa giocatrice che aveva dominato il tennis mondiale.

(DAVID CALLOW/AFP via Getty Images)

Novak Djokovic vs Rafael Nadal (2012)

La finale degli Australian Open del 2012 tra Novak Djokovic e Rafael Nadal è una delle sfide più epiche e straordinarie nella storia del tennis. Il match, che ha visto il trionfo di Djokovic con un punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5, è durato ben cinque ore e 53 minuti, diventando la finale più lunga di sempre in un torneo del Grande Slam. In un incontro che ha visto i due rivali affrontarsi per la terza volta consecutiva in una finale Major, ogni scambio è stato un capolavoro di resistenza e tecnica. Nonostante un inizio difficile e la battaglia per rimanere in partita, Nadal è riuscito a strappare un set a Djokovic e ha lottato con tutte le sue forze, arrivando fino al quinto set, ma non è riuscito a mantenere il vantaggio di 4-2.

Djokovic, visibilmente stremato, ha lottato fino all’ultimo, salvando anche un break point e chiudendo la partita con un finale drammatico. Il match, che si è concluso all’1:37 di lunedì, è entrato nella leggenda non solo per la sua durata ma anche per l’intensità e la determinazione mostrata dai due giocatori. Questo storico incontro ha consolidato ulteriormente il legame speciale tra Djokovic e l’Australian Open, un torneo che ha vinto per ben otto volte, stabilendo un record nel tennis maschile, e che lo ha visto sempre trionfante in finale.

(Foto di Ryan Pierse-Pool/Getty Images)

Roger Federer vs Rafael Nadal (2017)

La finale del torneo segna il clamoroso ritorno di Roger Federer ai vertici del tennis mondiale. Dopo un periodo di quattro anni e mezzo segnato da difficoltà, il campione svizzero riesce a conquistare nuovamente un titolo del Grande Slam, sorprendendo tutti. Partendo come testa di serie numero 17, un ruolo inusuale per lui, Federer affronta Rafael Nadal in una finale emozionante che si protrae per cinque set. Il match si conclude con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-1, e dura ben 3 ore e 37 minuti, una battaglia fisica e mentale che sancisce il trionfo di Federer.

