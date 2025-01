Jannik Sinner trascina l’Italia: il nuovo, fantastico record dei nostri tennisti nella classifica Atp

È un giorno storico per il tennis italiano, che – trascinato da un incontenibile Jannik Sinner – per la prima volta nella sua storia può vantare ben undici tennisti nella Top 100 del ranking Atp. Un risultato straordinario che celebra il momento d’oro del tennis azzurro, Sinner a guidare la schiera di atleti italiani ai vertici internazionali.

La cosa più clamorosa di questo record è che 8 degli 11 italiani in top 100 sono tennisti nati dal 2001 in poi, quindi hanno tutto per pensare di poterci restare a lungo in top 100. https://t.co/WhdFV4ZM0l