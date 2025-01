Jannik Sinner, il mondo ai suoi piedi: cosa hanno scritto i giornali stranieri

Il mondo del tennis celebra Jannik Sinner, il numero uno indiscusso. Dopo lo straordinario trionfo all’Australian Open, il tennista azzurro ha conquistato le prime pagine di tutti i principali quotidiani sportivi internazionali. La sua vittoria in Australia, secondo titolo all’Open e terzo Slam in carriera dopo lo US Open di settembre, è stata celebrata ovunque.

Le reazioni dei giornali stranieri al trionfo di Sinner negli Australian Open. La Bild provoca ancora… – https://t.co/sSxYOeHsZg — OA SPORT (@OA_Sport) January 26, 2025

“Sin-sational”, “Ingiocabile”, “Extraorsinner” sono solo alcune delle parole che i quotidiani stranieri hanno usato per descrivere la sua performance. “Il tennis è nelle sue mani“, scrive El Pais, evidenziando come Sinner sia ormai il numero uno indiscusso e un assoluto dominatore del gioco. La stessa testata titola: “Il numero 1 batte Zverev, conferma il titolo a Melbourne e conquista il terzo Slam in un anno“.

Anche altri quotidiani spagnoli si uniscono all’omaggio: As lo definisce “Ingiocabile“, mentre Sport scrive che “Sinner distrugge Zverev in Australia“, ribadendo la sua superiorità. Marca non è da meno e sottolinea: “Sinner si conferma in Australia“, con un’ulteriore riflessione sul fatto che il talento italiano è ora a un passo dai titoli di Alcaraz, il grande rivale di questa nuova generazione di tennisti.

Jannik Sinner, una celebrazione mondiale

“La Vanguardia” celebra il “talento italiano” e la sua vittoria, con un titolo che parla chiaro: “Sinner, questa epoca gli appartiene“. Il quotidiano spagnolo non manca di notare la “maledizione” di Zverev, ora schiacciato non solo dai “Big Three”, ma anche dalla nuova rivalità tra Sinner e Alcaraz.

Nel Regno Unito, i titoli sono altrettanto entusiastici: “Sin-sational“, titola l’Herald Sun, mentre The Guardian fa eco al trionfo con un articolo che sottolinea come “Un Sinner supremo annienta le speranze di Zverev di vincere il titolo“. The Times, invece, lascia spazio alle parole di Sinner, che dopo la vittoria su Zverev ha dichiarato: “Se fossi colpevole di doping non giocherei così“, rispondendo così alle accuse della Bild, che danno tanto di “rosicata”.

Infine, in Francia, L’Equipe dedica addirittura due pagine al fenomeno altoatesino, che diventa “Extraorsinner“, un gioco di parole che rende perfettamente l’idea di un talento fuori dal comune. Sinner non è più solo un grande campione, ma un patrimonio dello sport mondiale che continua a incantare e a stupire.

