Serie A, Marco Belinelli della Virtus è il migliore della 30^ giornata – Marco Belinelli, attualmente in forza Virtus Segafredo Bologna, è stato eletto miglior italiano del trentesimo turno di campionato dopo aver superato nelle preferenze Davide Moretti (Openjobmetis Varese) e Alessandro Cappelletti (Banco di Sardegna Sassari).

Anche nell'ultima giornata Marco Belinelli compare tra i migliori: ha chiuso la regular season con il maggior numero di premi settimanali conquistati. Il successo numero ventuno della squadra allenata da coach Luca Banchi è arrivato di fronte al gremito pubblico della Segafredo Arena. Nell'entusiasmo di tutti non è di certo passata inosservata l'ennesima brillante prestazione di Marco Belinelli: come scrive "Pianeta Basket" "il giovane classe 1986 è riuscito nell'intento di segnare più punti rispetto ai minuti in cui è rimasto sul parquet, questo grazie alla solita classe che lo contraddistingue e ad una prova balistica da trenta con lode e bacio accademico". In 16 minuti il giocatore ha realizzato ben 20 punti tirando 2/2 da due, 3/4 da tre e 7/8 a cronometro fermo.

È considerato tra i migliori giocatori italiani di sempre

Considerato tra i migliori giocatori italiani di sempre, Marco Belinelli è stato selezionato con la 18ª scelta assoluta al Draft NBA 2007 dai Golden State Warriors, ed è il primo e unico italiano ad aver vinto il titolo NBA (nella stagione 2013-2014 con i San Antonio Spurs) , oltre che l’NBA Three-point Shootout (vinto durante l’NBA All-Star Weekend 2014). Nel corso della carriera si è aggiudicato inoltre due campionati italiani, uno con la Fortitudo Bologna e uno con la Virtus Bologna, una Supercoppa italiana con la Fortitudo, venendo nominato MVP di quest’ultima, e due con la Virtus nonché, ancora, una Coppa Italia e una EuroCup sempre con la Virtus Bologna.