NBA, notte dopo notte si delinea il quadro: Oklahoma, rimonta da leggenda

Ladies and gentlemen, si alzi il sipario su una notte pazzesca di NBA Playoffs! Tre gare-3, tre storie diverse, ma tutte con il cuore che batte forte e l’arena che esplode. Tra colpi di genio, triple che bruciano la retina e protagonisti che illuminano il parquet, ecco com’è andata.

Gli Oklahoma City Thunder non si fermano più. In casa dei Memphis Grizzlies, i ragazzi terribili di coach Daigneault calano la terza vittoria consecutiva e mettono l’ipoteca sulla serie (0-3). Ma stavolta lo fanno con una rimonta da leggenda, con gara-3 che ha registrato una delle rimonte più straordinarie della storia recente.

I Thunder hanno infatti recuperato uno svantaggio di 29 punti, chiudendo la partita con un punteggio di 114-108 e portandosi sul 3-0 nella serie del primo turno della Western Conference.​ La partita ha preso una piega decisiva quando la stella dei Grizzlies, Ja Morant, ha subito un infortunio all’anca dopo un contatto con Lu Dort.

Morant è stato costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo e non è più rientrato, lasciando Memphis senza la sua guida offensiva. Da quel momento, i Thunder hanno dominato, infliggendo ai Grizzlies un parziale di 63-31 nella ripresa. Il solito Shai Gilgeous-Alexander è stato poesia in movimento: 31 punti scolpiti nel marmo, come se danzasse sopra il parquet di Memphis. OKC adesso è a un passo dalla semifinale di Conference.

Al cardiopalma, come piace a noi! A Detroit, i New York Knicks si prendono una vittoria di carattere: 116-118 il punteggio finale, emozioni a non finire. L’uomo della notte è Karl-Anthony Towns, che veste la maglia di New York come un veterano vero e infila 31 punti decisivi. I Pistons vendono cara la pelle, ma ora la serie è 1-2 e il Madison Square Garden è pronto a trasformarsi in una bolgia per gara-4. Che partita ci aspetta!

E poi c’è la sorpresa che non ti aspetti: i Los Angeles Clippers vanno a sbancare Denver con un roboante 117-83, e si portano avanti 2-1 nella serie. Una vittoria dominante, che mette in difficoltà i campioni in carica. Nikola Jokic ci mette tutto: tripla doppia da 23 punti, 13 assist e 13 rimbalzi. Ma attorno a lui, il nulla cosmico. I Clippers sono stati letali, organizzati, affamati: insomma, tutto quello che Denver non è riuscita a essere.

NBA, i risultati della notte

Detroit Pistons – New York Knicks 116-118 (serie 1-2)

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 108-114 (serie 0-3)

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 117-83 (serie 2-1)

Il primo turno dei playoff è entrato nel vivo e ogni partita è un colpo di scena. Restate sintonizzati, perché l’NBA, quando alza il volume, è semplicemente irresistibile.

