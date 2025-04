NBA, la quarta notte regala una sorpresa: bene i Celtics che proseguono la marcia

I playoff NBA entrano nel vivo con risultati a volte previsti e altre no, ma sempre con tante emozioni. Boston e Cleveland allungano il passo nelle rispettive serie, mentre Golden State, priva di Butler, cede il passo a Houston in una partita ricca di colpi di scena. Ecco i resoconti delle sfide di ieri notte.

NBA 2024-25, Houston riprende Golden State, Celtics e Cavs sono in fuga. I risultati della notte | Sky Sport https://t.co/C22h7k70JI — Anna Annie 🎀🧜‍♀️ (@anna_annie12) April 24, 2025

Boston Celtics-Orlando Magic 109-100 (2-0 nella serie)



Senza Jayson Tatum, out per un problema al polso destro rimediato da un fallo duro di Caldwell-Pope in gara-1, i Celtics non tremano e portano a casa anche il secondo atto della serie. Il protagonista è Jaylen Brown, indemoniato con 36 punti e 10 rimbalzi, capace di trascinare i suoi nonostante le scintille in campo.

Orlando ci prova con fisicità estrema, tanto che Kristaps Porzingis deve lasciare il parquet con un taglio in fronte causato da una gomitata di Bitadze. I Magic si affidano a un Paolo Banchero in versione trascinatore (32 punti e 9 rimbalzi), ma non basta. Il +15 Celtics nel terzo quarto fa da spartiacque e indirizza la serie, che ora si sposta in Florida, dove gara-3 per Orlando sarà già da dentro o fuori.

Houston Rockets-Golden State Warriors 109-94 (1-1 nella serie)



I Rockets pareggiano i conti. Dopo una gara-1 opaca, Jalen Green esplode con 38 punti, guidando Houston a un successo che potrebbe cambiare il corso della serie. L’episodio chiave, però, è l’infortunio di Jimmy Butler: dopo un contatto con Thompson, cade malamente e lascia il campo per una contusione pelvica. Le sue condizioni verranno valutate giovedì con una risonanza, ma l’assenza rischia di pesare come un macigno.

Steve Kerr prova tutto: 12 uomini ruotati già nel primo tempo, compreso un positivo Kuminga (11 punti in 26’), ma Golden State fatica a trovare ritmo. Steph Curry tenta la rimonta nel finale, riportando i suoi a -11, ma Houston risponde con un secco 7-0 che spegne le speranze. Ora gara-3 a San Francisco con i Warriors in ansia per Butler.

Cleveland Cavaliers-Miami Heat 121-112 (2-0 nella serie)

I Cavs fanno valere il fattore campo e mettono la freccia grazie a un Donovan Mitchell glaciale. Cleveland vola a +19 nel terzo quarto, ma Miami reagisce e si affida a un grande Tyler Herro (33 punti) per tornare fino al -2 a 3’11’’ dalla fine.

È proprio qui che Mitchell sale in cattedra: sette punti consecutivi, inclusa una tripla d’autore a 1’52’’ dalla sirena, ricacciano indietro gli Heat. Il numero 45 chiude con 30 punti, di cui 17 nel quarto periodo, e regala ai suoi un vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo. Bene anche Garland (21 punti, 9 assist), solido nel supporto offensivo. La serie ora si sposta in Florida, ma Miami è con l’acqua alla gola.

Leggi anche: