NBA, play-off in fase di lancio: arrivano le prime rivincite

NBA, Kawhi Leonard non giocava una partita così da anni. Alla Ball Arena, i numeri dicono tutto: 39 punti, 11/12 dal campo, 4/7 da tre, 5/5 ai liberi. Ma non sono solo i numeri. È l’aura con cui si riprende il palcoscenico. I Clippers impattano sull’1-1 la serie contro i Nuggets, che si mordono le dita per 20 palle perse, un 14/22 dalla lunetta che sa di beffa, e soprattutto per l’errore di Aaron Gordon, che nel finale sbaglia una schiacciata da solo per il gusto dello spettacolo.

Eppure Denver ci aveva provato fino all’ultimo: Nikola Jokic chiude con 26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Ma anche 7 palle perse, un dettaglio non da poco. La sua 19ª tripla doppia nei playoff, stavolta, non basta. Sul 100 pari, una tripla di Norman Powell a 1’30” dalla fine diventa il colpo del k.o., con Leonard che poi sigilla il capolavoro tra canestro e palla rubata. La serie, ora, si trasferisce a Los Angeles con l’inerzia cambiata e il fattore campo in mano ai Clippers.

Chi l’avrebbe detto? I Detroit Pistons, in missione playoff dopo quasi vent’anni, piazzano il colpaccio al Madison Square Garden e pareggiano sull’1-1 la serie con i New York Knicks. È la prima vittoria in post-season dal 2008 per la franchigia del Michigan. E porta la firma di Cade Cunningham, sontuoso con 33 punti e 12 rimbalzi, e di Dennis Schroder, che la decide nel finale con freddezza teutonica.

New York parte male, va sotto di 13 nel 4° quarto, poi si accende, come in Gara 1, trascinata da un Jalen Brunson titanico (37 punti) e dal boato del Garden. Torna a -13, piazza la rimonta, impatta sul 94 pari. Ma stavolta Detroit non crolla. Schroder segna la tripla del controsorpasso, poi chiude dalla lunetta. La panchina dei Knicks? Appena 2 punti nel primo tempo, 8 in tutto. Troppo poco. Il solo Brunson non può bastare, specie se Karl-Anthony Towns sparisce nella ripresa: 0 punti dopo l’intervallo.

Ora si cambia campo. Gara 3 andrà in scena giovedì a Detroit (dall’1 di venerdì ora italiana) e a Los Angeles (dalle 4 del mattino, sempre venerdì). Con due serie che sembravano già segnate… e invece sono vive, combattute, e ora più affascinanti che mai. Detroit ritrova speranza. Los Angeles ritrova Kawhi. E i playoff NBA, finalmente, sono entrati nel vivo.

