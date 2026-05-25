La finale di Conference a Ovest si è improvvisamente ribaltata: i San Antonio Spurs hanno risposto con forza al colpo subito in gara 3 e hanno travolto gli Oklahoma City Thunder 103-82, pareggiando la serie sul 2-2 e rimettendo tutto in discussione. La partita, giocata nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, è stata un manifesto di intensità e controllo: San Antonio ha imposto ritmo, fisicità e letture difensive più pulite, trasformando il match in un affare a senso unico ben prima dell’ultimo periodo. Al centro di tutto c’è stato ancora una volta Victor Wembanyama, leader tecnico ed emotivo di una squadra giovane che, quando alza l’energia, sembra capace di spostare l’inerzia anche contro un avversario costruito per vincere.

#NBA #Wembanyama #Spurs ♬ audio originale – Sky Sport @skysport Gli Spurs riportano la serie in parità ⚖️ In una gara a basso punteggio splende come una cometa la linea statistica di Victor Wembanyama: i suoi 33 punti, 8 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e 3 stoppate con 11/22 al tiro, 3/7 da tre e 8/9 ai liberi però raccontano poco del dominio che ha esercitato sul parquet, ben rappresentato dal mostruoso +29 di plus-minus nei 31 minuti in cui è rimasto in campo. Dopo un paio di gare in cui la fisicità di OKC gli ha dato fastidio, in gara-4 il francese ha mostrato il meglio del repertorio, facendo la differenza per riportare gli Spurs sul 2-2 nella serie #SkySportBasket

Una gara 4 senza appello

San Antonio ha giocato la partita che serviva: non una semplice vittoria, ma una dimostrazione di presenza. Fin dall’avvio gli Spurs hanno tolto ossigeno all’attacco dei Thunder con pressione sul palleggio, aiuti tempestivi e una protezione del ferro che ha scoraggiato le soluzioni più “naturali” di Oklahoma City. Il dato più eloquente non è solo il -21 finale, ma il modo in cui quel margine è maturato: gli Spurs hanno preso in mano il match con un approccio più “adulto”, andando a caccia dei primi vantaggi e impedendo agli avversari di trovare continuità nelle letture.

Il punteggio di 103-82 racconta anche un altro aspetto: San Antonio non ha avuto bisogno di una serata irreale al tiro per scavare il solco. Ha vinto con la struttura. Nella metà campo difensiva, soprattutto, la sensazione è stata di un cambio netto rispetto a gara 3: rotazioni più coordinate, closeout più controllati, rimbalzo difensivo gestito con maggiore attenzione. Oklahoma City si è ritrovata spesso a dover forzare conclusioni fuori ritmo o a consumare secondi preziosi prima di trovare un tiro accettabile, finendo per abbassare l’efficienza complessiva e l’autostima offensiva.

C’è anche un elemento psicologico: dopo due sconfitte consecutive, gli Spurs avevano il rischio concreto di rientrare in trasferta sotto 1-3, una montagna da scalare. La risposta è stata immediata e collettiva: più contatti, più tagliafuori, più transizione difensiva. Il pubblico ha accompagnato, ma il punto chiave è che San Antonio ha creato un ambiente “scomodo” per i Thunder, costringendoli a inseguire senza mai vedere davvero la luce. E quando una serie arriva a un “best of three”, ogni dettaglio torna a pesare: gestione dei falli, minutaggi, lucidità nei finali, capacità di non andare fuori spartito. Gara 4 ha detto che, se gli Spurs riescono a imporre il loro livello fisico e mentale, la serie non è più un test di sopravvivenza, ma un braccio di ferro alla pari.

#NBA #Wembanyama #Spurs ♬ audio originale – Sky Sport @skysport Wemby continua a regalare magie 👽 I tre punti più belli della serata magica da 33 di Victor Wembanyama in gara-4 arrivano appena prima dell’intervallo, quando il francese ha lasciato andare un tiro dal cerchio di centrocampo che ha trovato incredibilmente il fondo della retina facendo impazzire il pubblico di casa (suore comprese). Una giocata eccezionale in una serata magica per il leader dei San Antonio Spurs, capace di trascinare la squadra alla parità sul 2-2 nella serie con gli Oklahoma City Thunder non solo coi canestri ma anche con la difesa che ha tolto l’aria all’attacco dei campioni in carica #SkySportBasket

Wembanyama al centro del ciclone

Il volto della serata è stato Victor Wembanyama, autore di una prestazione totale: 33 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate. Non sono solo cifre: sono “azioni che cambiano il possesso”, e quindi la fiducia. La sua partita è iniziata con un segnale immediato, una tripla a inaugurare il tabellino e, soprattutto, una presenza costante che ha alterato le scelte dei Thunder. Quando Wembanyama è così dentro la gara, l’attacco degli Spurs si apre in modo naturale: c’è più spazio per penetrare, più libertà per i tiratori sugli scarichi e più opzioni sul corto roll, perché i raddoppi e le attenzioni preventive degli avversari diventano quasi obbligatori.

La chiave, però, è la sua doppia faccia. In attacco ha colpito da fuori e vicino al ferro, ma è in difesa che il suo impatto diventa “strutturale”: un’area presidiata in modo credibile modifica le percentuali al ferro, aumenta l’indecisione dei portatori di palla e spinge Oklahoma City verso soluzioni più complicate, spesso dalla media o dal perimetro fuori ritmo. Le stoppate sono l’episodio più visibile, ma la vera differenza sta nelle conclusioni che non vengono nemmeno prese, o nei tiri affrettati per paura di arrivare “tardi” al ferro.

Attorno a lui San Antonio ha trovato anche un flusso emotivo migliore. Dopo gara 3, la sensazione era che la serie stesse scivolando verso il controllo dei Thunder; in gara 4, invece, ogni possesso importante ha avuto una firma “Spurs”: un recupero, un rimbalzo pesante, un’azione in transizione chiusa con lucidità. Wembanyama ha interpretato perfettamente questo spartito, scegliendo quando essere finalizzatore e quando, invece, usare la sua gravità per generare vantaggi per gli altri. E il fatto che abbia potuto gestire energie nel finale (con minuti alleggeriti quando la partita era ormai indirizzata) non è un dettaglio: in una serie lunga, la capacità di vincere senza prosciugare il serbatoio del tuo fuoriclasse è un vantaggio competitivo enorme.

Dal punto di vista tecnico, il duello con la front line dei Thunder ha assunto contorni più netti: San Antonio ha lavorato per metterlo in ritmo presto, così da costringere Oklahoma City ad adattarsi e non viceversa. Quando la tua stella prende vantaggio già nei primi minuti, l’avversario è obbligato a cambiare piani (raddoppi, cambi sistematici, zone “camuffate”), e ogni aggiustamento apre nuove crepe da attaccare. In questo senso, gara 4 è stata anche una partita di scacchi: gli Spurs hanno anticipato le contromisure e hanno giocato un tempo di vantaggio.

La serie ora è un “best of three”

Con il 2-2, la finale di Conference Ovest entra nella fase più delicata: non c’è più margine per gestire, ora contano solo le vittorie e la capacità di reggere la pressione. Gara 5 riporta la serie a Oklahoma City e diventa immediatamente uno spartiacque: chi la vince mette l’altro con le spalle al muro, perché gara 6 (di nuovo in Texas) sarebbe poi un potenziale punto di chiusura, o un trampolino emotivo per forzare gara 7. In pratica, gara 4 ha trasformato la serie in tre partite secche, con un peso specifico crescente ad ogni possesso.

Per i Thunder, la priorità sarà ritrovare qualità offensiva e presenza mentale: non possono permettersi di finire intrappolati nella fisicità imposta dagli Spurs. Serve più ordine nelle spaziature, più velocità nel muovere la palla e soprattutto una gestione migliore delle letture contro le rotazioni difensive di San Antonio. Se gli Spurs continuano a “sporcare” le prime opzioni, Oklahoma City deve essere pronta a punire sulle seconde e terze scelte, senza andare fuori equilibrio. Il rischio, altrimenti, è ripetere una partita di frustrazione in cui ogni tiro pesa come un macigno e la fiducia si sbriciola possesso dopo possesso.

Dal lato Spurs, la missione è duplice: replicare l’intensità senza trasformarla in frenesia e mantenere la stessa disciplina difensiva lontano da casa. Le grandi squadre, in trasferta, non vincono solo con il talento: vincono con le regole interne. In gara 4 San Antonio ha avuto regole chiare (pressione, rimbalzo, transizione, aggressività controllata) e le ha rispettate. Il punto sarà portare questo “standard” anche in un’arena ostile, dove i parziali arrivano in fretta e la partita tende a scappare via su due o tre possessi sbagliati consecutivi.

La variabile più evidente resta Wembanyama: se continua a incidere su entrambi i lati con questa continuità, ogni gara diventa un problema complesso per Oklahoma City, perché non si tratta solo di limitarne i punti, ma di ridurre l’effetto domino che produce sul sistema degli Spurs. E quando una superstar, oltre a segnare, ti cambia il modo di attaccare e difendere, la serie si decide sulla capacità collettiva di rispondere. Ora la finale Ovest è apertissima: i Thunder hanno il vantaggio del fattore campo nelle prossime due, gli Spurs hanno appena riscritto l’inerzia con una prova di forza. Da qui in avanti, non basterà essere “più bravi”: servirà essere più solidi, più pronti ad adattarsi, e più freddi nei momenti che pesano una stagione.