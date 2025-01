Il 2025 parte forte e promette spettacolo già a partire dal mese di gennaio, che sarà un mese ricco di emozioni per gli appassionati di calcio, con alcune delle sfide più iconiche del panorama europeo pronte a infiammare i campi di gioco. Dalla Spagna alla Premier League, passando per Serie A e Ligue 1, le rivalità più accese si rinnovano con sfide decisive sia per le sorti della classifica che per il prestigio e l’onore. Andiamo allora a scoprire le 5 partite più attese di gennaio 2025.

Real Madrid-Barcellona

El Clásico è sempre una partita che porta con sé un carico di fascino e blasone irripetibile qualsiasi sia la posta in palio, figuriamoci se si parla di una finale. Domenica 12 gennaio alle ore 20 italiane Real Madrid e Barcellona si giocheranno la Supercoppa di Spagna al King Abdullah Sports di Gedda. La formazione allenata da Carlo Ancelotti ha conquistato l’ultimo round della competizione battendo 3-0 il Maiorca grazie alle reti di Bellingham (62′) e Rodrygo (94′) e l’autorete di Valjent al 92′.

I blaugrana invece sono reduci dalla vittoria per 2-0 contro l’Athletic Bilbao, grazie alle reti di Gavi e Yamal. L’esito della finale è quantomai incerto. Lo scorso anno i Blancos ottennero una vittoria netta, imponendosi con il risultato di 4-1 sulla squadra allenata al tempo da Xavi. Oggi la musica però è nettamente diversa e il Barcellona, rinvigorito dall’arrivo di Flick in panchina, lo scorso ottobre ha rifilato ai rivali un poker senza subire gol.

Atalanta-Napoli

Quello tra Atalanta e Napoli, in programma sabato 18 gennaio alle 20:45, sarà un vero e proprio scontro diretto per la cima della classifica del campionato. La Serie A 2024/25 infatti si è subito contraddistinta per il suo grande equilibrio nelle bagarre delle varie zone della classifica. E i vertici non sono esclusi. Inter, Napoli e Atalanta sono oggi le squadre in piena lotta per il titolo finale.

Attualmente gli azzurri di Antonio Conte hanno il comando della classifica con 44 punti, ma sia i bergamaschi (1) che i nerazzurri (2) hanno delle partite da recuperare. Il big match tra Atalanta e Napoli, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo, non sarà risolutivo in termini di classifica, ma dimostrerà senza dubbio qual è la squadra che al rientro dalla sosta natalizia ha conservato più fame per andare avanti.

Psg-Manchester City

Mercoledì 22 gennaio alle 21:00 andrà in scena un super big match tra Paris Saint-Germain e Manchester City, valido per la settima giornata della prima fase della Champions League. Una partita dal sapore particolare e – strano a dirsi – non di alta classifica: entrambe le formazioni infatti gravitano in posizioni a rischio. Il City è ventiduesimo a 8 punti, mentre i parigini sono venticinquesimi con 7 punti.

Il ventiquattresimo è l’ultimo posto a disposizione per qualificarsi ai Playoff. Si intende che la partita in programma al Parco dei Principi sarà rivestita con ogni probabilità di un carico tanto pesante quanto inedito, visto che l’abitudine suggerirebbe che l’incontro tra queste formazioni sia rivestito di una carica differente.

Juventus-Milan

Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana, tornano a sfidarsi Juventus e Milan, questa volta in campionato. Quello in programma sabato 18 gennaio all’Allianz Stadium sarà un big match molto importante per la classifica di entrambe le formazioni. Bianconeri e rossoneri si contenderanno fino alla fine infatti un posto in Champions.

Se infatti le prime tre posizioni sembrano già assegnate a Inter, Atalanta e Napoli (in ordine sparso), la quarta posizione invece vede competere un folto gruppo di pretendenti, comprendenti anche Fiorentina e Lazio. Pronosticando un possibile rallentamento di marcia per viola e biancocelesti, assume ancora più importanza la partita tra Juventus e Milan, che suggerirà qual è la squadra più pronta e affamata per andare a prendersi il quarto posto.

Manchester City-Chelsea

Sabato 25 gennaio alle 18:30 il Manchester City ospiterà all’Etihad Stadium il Chelsea, per un match valevole la ventitreesima giornata di campionato. Gli uomini di Guardiola, dopo essere tornati alla vittoria e aver interrotto un lungo periodo infernale, vogliono risalire la classifica il più possibile. Attualmente i citizens occupano la sesta posizione a quota 34 punti, mentre il Chelsea è quarto con 36. Due sole lunghezze separano le due formazioni, che sono pronte a darsi battaglia in una partita molto importante per la classifica e per il morale.

