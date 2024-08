Una nuova tragedia si è consumanta in queste ore in Italia. Un bimbo di tre anni è morto dopo essere caduto nel pomeriggio di domenica 25 agosto 2024 in un canale irriguo nel territorio del comune di Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno. Inutili i soccorsi e i quaranta minuti di massaggio cardiaco. Si trovava in zona San Pio di Pagliare del Tronto con la famiglia, di origine straniera. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Schianto subito dopo il decollo”: tragedia sui cieli italiani, precipita velivolo

Leggi anche: Terribile tragedia, giovane trovato senza vita in montagna: scoperta da brividi sul corpo

Leggi anche: Terribile tragedia, bimba di 4 anni precipita dal terzo piano: interviene la madre

Leggi anche: Tragedia in vacanza, si apre lo sportello dell’auto e finisce in strada: morto a 24 anni

Bimbo di 3 anni precipita in acqua e muore: i fatti

Un bimbo di tre anni è morto dopo essere caduto nel pomeriggio di domenica 25 agosto in un canale irriguo nel territorio del comune di Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno. Come riportato da Leggo, i genitori, avendolo perso di vista, ne avevano segnalato la scomparsa. Dopo alcune ore, mentre le ricerche dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri erano in corso, il corpicino del piccolo è stato visto in acqua da due persone che passavano e che hanno avvertito i soccorritori. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno tentato il possibile per far riprendere i sensi al bimbo con lunghe manovre rianimatorie. Allertata anche l’eliambulanza, per un eventuale trasporto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, che è stata fatta rientrare perché il piccolo è nel frattempo deceduto.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”