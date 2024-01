Bianca Berlinguer, la peggiore delle notizie per lei poco fa

Bianca Berlinguer è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, dal 1º ottobre 2009 all’8 agosto 2016 direttrice del TG3. Da qualche mese è passato in Mediaset dove conduce sia È sempre Cartabianca che Prima di domani. Purtroppo per la Berliguer sembrano esserci problemi con gli ascolti. Il suo nuovo talk show, sostituto di Stasera Italia, sembra non essere decolatto come in molti si aspettavano. Vediamo nel dettaglio com’è andata in termini di ascolti la prima settimana del programma. (Continua a leggere dopo la foto)

Bianca Berlinguer, “Prima di domani” non decolla: gli ascolti

La prima settimana di messa in onda del nuovo programma di Bianca Berlinguer non è andata come tutti speravano. Andato in onda per la prima volta lunedì 8 Gennaio 2024, Prima di domani, nuovo talk show dell’access prime time di Rete 4, ha registrato ascolti non brillanti nella sua prima settimana di vita. Risultati non all’altezza delle aspettative, questi, che diventano ancor più pesanti se confrontati con le prime cinque puntate del suo “predecessore”, ovvero Stasera Italia. Mettendo a confronto i due talk, infatti, il programma di Nicola Porro era partito nettamente meglio, sia in termini di share che di spettatori.

Il 4 settembre 2023, Stasera Italia, come riportato da Affaritaliani, registrò al suo debutto il 5,1% di share con 971 mila spettatori. Il programma della Berlinguer, invece, ha incollato allo schermo 913.000 spettatori con il 4,1% di share. Facendo i conti, si tratta di 1 punto di share in meno con un deficit di quasi 60 mila spettatori. Una disparità neanche così tragica, ma è solo proseguendo con gli appuntamenti che l’analisi acquisisce la sua vera piega. Andando avanti con l’analisi, i dati tendono sempre più dalla parte di Stasera Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

Un debutto amaro per l’amata conduttrice

Facendo la somma del bacino d’utenza totale raggiunto dai primi cinque appuntamenti dei due programmi, Stasera Italia, a settembre 2023, avrebbe accumulato circa 4 milioni e 965 mila spettatori. Prima di domani, invece, mantenendo lo stesso criterio, ne raccoglierebbe circa 3 milioni e 895 mila. Si parlerebbe, dunque, di una disparità di circa 1 milione e 70 mila spettatori in meno fluiti all’interno della rete Mediaset. Che dire? Una serie di risultati non all’altezza delle aspettative, soprattutto pensando al fatto che il nuovo talk è nato esclusivamente per sostituire quello di Porro.