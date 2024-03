Basciano, proposta di nozze a Sophie: ma qualcosa va storto

Un vecchio detto recita: “L’amore non è bello se non è litigarello”. Una frase decisamente azzeccata se si parla di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due sembrano destinati a grandi cose insieme, invece, poco dopo la nasciata della loro bambina hanno deciso di dirsi addio e hanno cercato di risolvere la situazione a colpi di intervista nel salotto di Verissimo. Di certo, i due non hanno “lavato i panni sporchi in famiglia”, giusto per citare un altro proverbio. Ora, però, le cose tra Basciano e Sophie sembrano andare bene e i due sarebbero davvero pronti al grande passo, o almeno stando agli ultimi rumors apparsi sul web. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo all’interno dell’ex coppia. (Continua a leggere dopo la foto)

Basciano nuova proposta di nozze a Sophie: l’indiscrezione

Dopo un periodo di distacco, sembra che la coppia sia tornata insieme mettendo da parte il passato. Non c’è stata la conferma dei diretti interessati, ma i paparazzi hanno pizzicato Sophie e Alessandro tra coccole e baci al concerto di Mr. Rain. Dunque, tra i due sarebbe tornato il sereno. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate sul web dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano, Alessandro Basciano avrebbe addirittura rifatto una proposta di matrimonio a Sophie Codegoni. Il modello aveva già chiesto alla sua dolce metà di sposarlo, a sorpresa sul red carpet alla Mostra di Venezia. Le foto del momento avevano fatto il giro del mondo. Infatti, nessuno si sarebbe aspettato la fine della loro relazione, visto soprattutto anche l’arrivo di Céline Blue, la figlia nata il 12 Maggio del 2023. Stando sempre ai rumors, questa volta però nel corso della nuova proposta qualcosa sarebbe andato storto.

