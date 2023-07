Barbara D’Urso via da Mediaset, Alberto Matano rompe il silenzio – Continua a tenere banco la notizia della sostituzione di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque”. La conduttrice sarà legata a Mediaset da un contratto in scadenza a dicembre. Cosa succederà poi? Difficile dirlo. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno commentato la notizia. Ciascuno ha espresso la sua opinione; qualcuno ha dato ragione al manager Pier Silvio Berlusconi, deciso, a quanto sembra, a svecchiare la sua azienda, preferendo in generale un indirizzo più giornalistico. Tra i tanti ad essere intervenuto sul caso D’Urso anche Alberto Matano, conduttore da anni de «La vita in diretta». (continua a leggere dopo le foto)

Alberto Matano a proposito dell’addio di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” ha dichiarato recentemente: “Siamo stati sempre competitor con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto giornalistico”. Non a caso a prendere il posto della d’Urso sarà Myrta Merlino, volto familiare di La 7. La volontà di puntare sull’informazione era già stata annunciata dall’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. “Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di Pomeriggio 5. Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica”, le sue parole. Una decisione che la D’Urso ha mal digerito però, come appare chiaro leggendo la sua scottante intervista a «Repubblica». (continua a leggere dopo le foto)

Il commento di Milly Carlucci sulla conduttrice partenopea

Cosa ne sarà ora di Barbara D’Urso? Per settimane si sono rincorse indiscrezioni secondo le quali, la conduttrice partenopea sarebbe stata nella giuria di “Ballando con le stelle”. Eventualità smentita dalla diretta interessata proprio nell’intervista citata sopra. Intercettata da Davide Maggio Milly Carlucci, conduttrice del dancing show del sabato sera di Rai 1, ha voluto fare un augurio alla D’Urso: “Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora”. (continua a leggere dopo le foto)

Barbara D’Urso via da Mediaset: intanto si gode la nipotina al mare

Intanto Barbara D’Urso si gode qualche giorno di meritato relax al mare. La ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque” non avrebbe ancora stretto alcun accordo in vista della prossima stagione televisiva, ma al momento sembra non pensarci. Carmelita si gode la sua adorata nipotina nata circa un anno fa, come provano alcune Instagram Stories. Cosa c’è di meglio del calore degli affetti per superare un momento difficile? La D’Urso a «Repubblica» aveva detto di essere infatti molto dispiaciuta: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione. Io non ho concordato niente”, aveva tuonato la conduttrice. “Ne ho sopportate tante, forse un giorno lo racconterò, ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no”, aveva evidenziato sempre la presentatrice tv nell’intervista choc.