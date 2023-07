Barbara D’Urso, finalmente rompe il silenzio dopo l’addio a Pomeriggio 5 – Come è noto Mediaset ha deciso di chiudere “Pomeriggio Cinque”. A settembre il pubblico non ritroverà lo storico programma di Barbara D’Urso. La conduttrice ha deciso in queste ore di rompere il silenzio: in un’intervista rilasciata a «Repubblica» Carmelita ha detto come si sente e in che modo ha reagito alla clamorosa notizia. (continua a leggere dopo le foto)

Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo l’addio a “Pomeriggio 5”

“Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: ‘Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5′”, ha spiegato a «Repubblica» Barbara D’Urso. Un fiume in piena la conduttrice: “Ne ho sopportate tante, forse un giorno lo racconterò, ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no”. (continua a leggere dopo le foto)

Lo sfogo durissimo in un’intervista a “Repubblica”

A «Repubblica» Barbara D’Urso ha raccontato le ultime frenetiche settimane, a partire dall’incontro con Marco Leonardi, nominato direttore risorse artistiche: “Pomeriggio Cinque era confermato, per le due stagioni successive. Presta spiega: ‘Barbara ha bisogno di un segnale di appartenenza forte, facciamo un passaggio con l’editore e vediamo se è possibile garantire un serale su Canale 5’. Giorni dopo mi informano ufficialmente che l’editore resta del suo parere, stesse condizioni economiche e editoriali, sicuro che si potrà trovare qualcosa in prima serata. Attendo fiduciosa”. E poi? “Poi non succede niente, Presta rilancia: ‘Barbara ha bisogno di sentirsi voluta dall’azienda, siccome non c’è questo sentimento, perché non facciamo una cosa più corretta? Salutiamoci il 2 giugno, lei rinuncia ai soldi tranquillamente e siamo liberi di andarci a cercare un lavoro a stretto giro’. (…) Passano meno di 48 ore, Pier Silvio Berlusconi è inamovibile: fino a dicembre è con noi, troveremo altre cose. Porto avanti Pomeriggio 5, programma che amo, quel pubblico me lo sono creato in 15 anni. Media tutto l’anno del 16% di share, con punte del 22%, come sottolinea Mediaset in una nota. Il 2 giugno, ultima puntata, saluto: ‘Ci vediamo a settembre’. Continuo ad andare a Cologno Monzese per due settimane, con la costumista e la sarta preparo gli outfit per la ripartenza”. (continua a leggere dopo le foto)

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso rompe il silenzio: sciabolata a Pier Silvio Berlusconi

Lo sfogo della D’Urso prosegue così: “Vado in campagna, Lucio dialoga con l’azienda, che conferma di voler trovare un prime time. Il 26 giugno lo chiamano: ‘Ti può ancora essere utile chiudere in anticipo il contratto?, c’è la possibilità di far cominciare Pomeriggio 5 da chi lo condurrà dopo’. Non è utile, a fine giugno coi palinsesti chiusi dove si va? Potevano dirlo ad aprile”. Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso tutto da solo, questa la versione di Carmelita: “Sentenza definitiva. Chiunque sarà, comincerà a settembre, non a gennaio. Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più”. Barbara D’Urso ha chiuso l’intervista con una vera stoccata: “Ci sta che un editore voglia cambiare. Certo, ma i modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”.